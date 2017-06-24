Milano Pride da Paola Barale a Alexia, i vip che partecipano alla manifestazione
di Redazione
24/06/2017
Il Milano Pride è ufficialmente iniziato. Nell'arco della giornata sono diversi i vip che parteciperanno alla manifestazione. Paola Barale ha già confermato la sua presenza, mentre Alexia si esibirà nell'arco della serata. Grande e attesissimo successo anche quest'anno per il Milano Pride. Come ogni anno la manifestazione dedicata alla all'amore libero tinge di arcobaleno diverse città italiane, questa volta è il turno di Milano e Catania per quanto riguarda la Sicilia. Già da ore le strade della città della moda è stata invasa da fiumi di colori tra parete, grandi sfilate e soprattutto spettatori che non guardano le sfumature dell'amore. Paola Barale quest'anno ha deciso di partecipare in prima persona alla manifestazione Milano Pride, così come dimostrano anche alcuni post che la ritraggono sul suo profilo Instragram. Osservando l'account social della showgirl possiamo trovate un video che la mostra nella fase finale dell'allestimento del suo outfit... Qualcuno vocifera che ad accompagnarla ci sia anche Raz Degan, ma il rumors non è stato assolutamente confermato. Durante la serata potrebbe unirsi al corteo anche Giovanni Ciacci, dato che al momento si trova a Milano per via di un matrimonio di amici. Milano Pride il successo si ripete anche quest'anno. Mentre Paola Barale avrà già raggiunto la folla che anche la cantante Alexia è pronta per fare il suo ingresso nella manifestazione dedicata all'amore libero. Alexia infatti è tra gli ospiti più attesi della giornata, dato che al termine della manifestazione, dopo l'esibizione di Andrea Pinna, canterà La cura per me, singolo ufficiale del Milano Pride 2017.
