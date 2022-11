Chris Evans è il “Sexiest Man Alive” del 2022 secondo la rivista People

Arriva il verdetto della rivista People: Chris Evans è l’uomo più attraente del 2022. L’attore accetta il riconoscimento e dichiara: “Mia mamma sarà molto felice”.

Chris Evans conquista il titolo di “Sexiest Man Alive” della rivista People

Ogni anno la rivista People dedica copertina, shooting fotografico e intervista al vincitore del titolo di “Sexiest Man Alive”. Nel 2022 ad essere considerato il più attraente tra tutti gli uomini è Chris Evans.

L’attribuzione di questo titolo è stata rivelata durante la trasmissione statunitense “The Late Show With Stephen Colbert”, in onda il lunedì sera.

Stephen Colbert ha annunciato: “È con umiltà e gratitudine che sono entusiasta di annunciare che la rivista People ha deciso di assegnarmi l’incredibile onore di annunciare l’uomo più sexy del mondo per il secondo anno consecutivo!”

Sebbene Evans non sia apparso in studio durante la trasmissione, la produzione ha mandato in onda un segmento pre-registrato con Chris Evans e Dwayne Johnson.

Nella clip video trasmessa Johnson chiede a Evans: “Dì qualcosa di sexy”. E Chris Evans fissa la telecamera, la indica e ordina: “Vai a votare domani”, riferendosi alle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, di cui l’8 novembre è l’ultimo giorno utile per votare.

Chris Evans sulla sua vittoria: “sarà un pretesto per prendermi in giro”

Intervistato dalla rivista People, che lo ha nominato “Sexiest Man Alive” del 2022, Chris Evans ha dichiarato ridendo:

“È difficile essere intervistato su questa cosa. Sembra che mi stia umilmente vantando, è strano”

Chris Evans si dice inoltre pronto ad essere preso in giro dai suoi amici: “Davvero, questa faccenda sarà solo un pretesto per prendermi in giro“

Più entusiasta del riconoscimento è invece la madre di Chris Evans, che dice a People: “Non sono affatto sorpresa, la nostra famiglia sarà fuori di sé”.

La star di Gray Man non aveva dubbi sulla reazione della sua mamma, aveva infatti già detto durante l’intervista a People che verrà pubblicata venerdì 11 novembre: “Mia madre sarà molto felice. È orgogliosa di tutto quello che faccio, ma questa è una cosa di cui può davvero vantarsi”.

I Sexiest Men Alive di People negli anni scorsi

Se il titolo di “Sexiest Man Alive” del 2022 va a Chris Evans, è opportuno dare un’occhiata agli uomini che negli anni scorsi sono stati considerati tali.

Nel 2021 People ha scelto Paul Rudd, mentre nel 2020 il vincitore è stato Michael B. Jordan. Tornando ancora più indietro nel 2019 in copertina troviamo John Legend e nel 2018 Idris Elba. Ryan Reynolds, Chris Hemsworth e David Beckham sono altre celebrità che hanno ottenuto questo titolo, che ormai è più un’occasione per ridere che altro.