Cena con delitto: il giallo con Daniel Craig in prima visione assoluta su Rai 1

Stasera 9 novembre, in prima visione assoluta, Rai 1 trasmette il film “Cena con delitto” (Knives Out). Il giallo del 2019 diretto dal regista statunitense Rian Johnson ha ottenuto complessivamente 311 milioni di dollari al botteghino. Nel cast stellare anche lo 007 Daniel Craig, Chris Evans e Ana de Armas. Ecco trama, cast e dove guardarlo.

Trama del film Cena con delitto (Knives Out)

La famiglia di Harlan Thrombey, un ricco romanziere di gialli, si riunisce per festeggiare l’85° compleanno dello scrittore nella sua villa in Massachusetts. La mattina dopo, la governante di Harlan, Fran, lo trova senza vita con la gola tagliata.

I due investigatori a cui è stato assegnato il caso, il tenente Elliot e il soldato Wagner, credono che la morte di Harlan sia stata un suicidio. Tuttavia il detective privato Benoit Blanc viene assunto in modo anonimo per indagare sulla vicenda.

Il detective Blanc scopre che i rapporti di Harlan Thrombey con i membri della sua famiglia erano molto tesi. Il giorno della sua morte, Harlan aveva minacciato di smascherare suo genero Richard per aver tradito sua figlia Linda; si era rifiutato di continuare a finanziare sua nuora Joni dopo aver scoperto di essere stato truffato per anni; aveva licenziato suo figlio Walt dalla sua casa editrice; e aveva avuto una discussione molto accesa con suo nipote Ransom. Coinvolta nella vicenda anche l’infermiera dell’anziano romanziere, Marta.

Il film segue le indagini del detective Benoit Blanc nella risoluzione del mistero della morte del romanziere Harlan Thrombey.

Cast del film Cena con delitto (Knives Out)

Il cast del film “Cena con delitto” include diversi nomi di spicco del panorama cinematografico statunitense. Nel dettaglio, ad interpretare i personaggi di questo giallo di grande successo:

Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc, un investigatore privato

Chris Evans nei panni di Hugh Ransom Drysdale, il figlio di Linda e Richard

Ana de Armas nel ruolo di Marta Cabrera, l'infermiera di Harlan

Christopher Plummer nei panni di Harlan Thrombey, un romanziere poliziesco bestseller di 85 anni. Knives Out è stato l'ultimo film di Plummer ad essere girato prima della sua morte nel 2021

Jamie Lee Curtis nel ruolo di Linda Drysdale, la figlia maggiore di Harlan

Michael Shannon nel ruolo di Walt Thrombey, il figlio più giovane di Harlan

Don Johnson nel ruolo di Richard Drysdale, il marito di Linda

Toni Collette nei panni di Joni Thrombey, la vedova del figlio defunto di Harlan, Neil

Lakeith Stanfield nel ruolo del tenente investigativo Elliott

Katherine Langford nel ruolo di Meg Thrombey, la figlia di Joni

Jaeden Martell nei panni di Jacob Thrombey, il figlio di Walt

Riki Lindhome nel ruolo di Donna Thrombey, la moglie di Walt

Edi Patterson nel ruolo di Fran, la governante di Harlan

Frank Oz nei panni di Alan Stevens, l'avvocato di Harlan

K Callan nel ruolo di Wanetta "Great Nana" Thrombey, la madre di Harlan

Noah Segan nei panni del soldato Wagner, un agente di polizia

Dove vedere Cena con delitto, il giallo con Daniel Craig, Chris Evans e Ana de Armas

“Cena con delitto” (Knives Out) verrà trasmesso in prima visione assoluta su Rai 1 il 9 novembre 2022 alle ore 21:25, tre anni dopo la sua uscita nei cinema.

Tuttavia, per chi fosse interessato e non riuscisse ad essere a casa per sintonizzarsi su Rai 1, “Cena con delitto” è disponibile anche in streaming su Netflix.