Cibo chilometro zero: cosa significa e perché conviene

Quando si parla di cibo a chilometro zero, si entra in un territorio che riguarda insieme la geografia degli approvvigionamenti, l'economia locale, la qualità organolettica dei prodotti e la coerenza delle scelte d'acquisto: un intreccio di fattori che non si riduce a una moda stagionale né a una preferenza estetica, ma che risponde a logiche concrete, verificabili, misurabili. Definire con precisione cosa si intende per cibo a chilometro zero è il primo passo per capire perché questa modalità d'acquisto abbia guadagnato spazio stabile nelle pratiche di consumo, tanto nei mercati rionali quanto nelle cucine di ristoranti con una certa attenzione alle materie prime.

La definizione più diffusa indica come "chilometro zero" un prodotto alimentare coltivato, allevato o trasformato entro un raggio limitato dal luogo di vendita o consumo — convenzionalmente entro i 70 chilometri, sebbene questa soglia vari secondo i contesti normativi e le interpretazioni adottate da consorzi, cooperative e amministrazioni locali. In Italia, dove la varietà agroalimentare per territorio è tra le più dense d'Europa, questo principio trova applicazione in una molteplicità di filiere: dai mercati contadini organizzati da associazioni come Coldiretti ai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), fino agli accordi diretti tra ristoratori e produttori agricoli della stessa provincia o regione.

Ciò che rende questo modello interessante non è soltanto la distanza fisica percorsa dai prodotti, ma la struttura della filiera che tale distanza implica: meno intermediari, tempi di trasporto ridotti, raccolte in prossimità della maturazione ottimale, rapporti commerciali spesso diretti tra chi produce e chi acquista. Ognuno di questi elementi ha conseguenze tangibili, che vale la pena esaminare con la necessaria specificità.

Definizione e criteri di classificazione del prodotto locale

Stabilire con precisione quando un prodotto può essere definito a cibo a chilometro zero richiede di considerare non solo la distanza geografica, ma anche la natura della trasformazione a cui è sottoposto: un pomodoro raccolto a trenta chilometri e trasformato in salsa in uno stabilimento industriale a quattrocento chilometri di distanza non soddisfa le condizioni di una filiera corta, anche se la materia prima era locale. Per questo motivo, i disciplinari più rigorosi impongono che anche le fasi di trasformazione, confezionamento e distribuzione avvengano entro il medesimo perimetro territoriale. La Regione Lombardia, ad esempio, ha adottato da anni specifiche linee guida che distinguono tra produzione primaria locale e trasformazione locale, riconoscendo un punteggio differenziato negli appalti pubblici per la ristorazione scolastica. Questo approccio ha influenzato legislazioni regionali analoghe in Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, consolidando un quadro normativo frammentato ma progressivamente più articolato.

Qualità organolettica e stagionalità dei prodotti

Uno degli argomenti più solidi a favore del cibo a chilometro zero riguarda le caratteristiche sensoriali e nutrizionali degli alimenti raccolti vicino al punto di consumo: la frutta e la verdura destinate a percorrere distanze lunghe vengono generalmente raccolte prima della maturazione completa, per resistere ai tempi del trasporto e della conservazione in celle frigorifere, con una perdita misurabile di zuccheri, composti aromatici e alcune vitamine. Un pomodoro cuore di bue raccolto maturo a pochi chilometri e venduto il giorno seguente al mercato contadino ha un profilo organolettico diverso da quello di un prodotto della medesima varietà raccolto acerbo e maturato artificialmente in atmosfera controllata. Questa differenza non è ideologica: è documentata da studi condotti su fragole, pesche, spinaci e altre colture deperibili, che mostrano variazioni significative nei contenuti di vitamina C, betacarotene e polifenoli in funzione del tempo intercorso tra raccolta e consumo. La stagionalità, poi, non è un vincolo ma una conseguenza diretta di questo sistema: acquistare prodotti locali significa per definizione acquistare ciò che il territorio produce nel momento in cui lo produce, con tutto il vantaggio di prezzi più stabili e qualità al picco.

Impatto economico sulla filiera agricola locale

La scelta di orientarsi verso il cibo a chilometro zero ha effetti economici diretti e indiretti che merita analizzare separatamente: sul piano diretto, il produttore che vende in filiera corta — al mercato, tramite un GAS, o con un contratto diretto con la ristorazione — trattiene una quota del prezzo finale significativamente più alta rispetto a chi vende attraverso la grande distribuzione organizzata, dove i margini all'origine possono scendere al 10-15% del prezzo al consumo. Sul piano indiretto, la concentrazione della spesa alimentare in un perimetro territoriale ristretto genera un effetto moltiplicatore sull'economia locale: i ricavi dell'agricoltore vengono spesi in parte presso fornitori locali — sementi, attrezzatura, manodopera — alimentando un circuito che la letteratura economica definisce come "moltiplicatore di base". Un'analisi condotta nel 2024 su sei mercati contadini toscani ha stimato che ogni euro speso direttamente dal consumatore al produttore locale genera tra 1,4 e 1,7 euro di valore aggiunto nell'economia della provincia, contro un moltiplicatore inferiore a 1,2 per la medesima spesa effettuata in un supermercato della grande distribuzione.

Sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni legate al trasporto

Il contributo del cibo a chilometro zero alla riduzione delle emissioni di CO₂ legate alla logistica alimentare è reale, ma richiede di essere contestualizzato correttamente per evitare semplificazioni che non reggono a un'analisi più approfondita: il trasporto incide mediamente per il 10-15% delle emissioni totali del sistema alimentare europeo, una quota significativa ma non la maggiore, superata in molti casi dalla produzione primaria stessa — in particolare dall'allevamento intensivo di ruminanti. Detto questo, ridurre i chilometri percorsi da un prodotto non è irrilevante, soprattutto quando il confronto riguarda catene di fornitura che attraversano più paesi con trasporti a lunga percorrenza via aereo o su gomma. Un esempio concreto: le fragole spagnole importate nella grande distribuzione italiana durante l'inverno percorrono mediamente 1.800-2.200 chilometri su camion refrigerato; le fragole prodotte in serre riscaldate a metano nel Veneto percorrono forse cinquanta chilometri, ma il conto energetico del riscaldamento artificiale può ridurre o azzerare il vantaggio emissivo. Questo significa che la sostenibilità del cibo locale dipende in modo critico dalle tecniche produttive adottate, non soltanto dalla distanza: una produzione locale in piena stagione, in campo aperto, con tecniche a basso impatto, ottimizza entrambe le variabili.

Canali di accesso e modalità di acquisto praticabili

Per chi intende integrare stabilmente il cibo a chilometro zero nelle proprie abitudini di approvvigionamento, la mappa dei canali disponibili nel 2026 è considerevolmente più ricca rispetto a quella di un decennio fa: i mercati contadini certificati — presenti ormai in quasi tutti i capoluoghi di provincia italiani, spesso con cadenza settimanale — rimangono il canale più diretto e trasparente, poiché il produttore è fisicamente presente e può rispondere in modo immediato a domande sulle pratiche agricole adottate. I Gruppi di Acquisto Solidale, organizzati su base territoriale e gestiti in forma cooperativa tra consumatori, offrono un accesso continuativo a panieri di prodotti stagionali con prezzi concordati e contratti pluriennali con i produttori, garantendo una certa stabilità economica a entrambe le parti. La ristorazione collettiva — mense scolastiche, ospedali, ristoranti aziendali — rappresenta un canale di volume crescente: le gare d'appalto che prevedono criteri premiali per la provenienza locale degli ingredienti stanno modificando le logiche di fornitura in molte province, spingendo i produttori locali a dotarsi di strutture organizzative più strutturate per rispondere ai requisiti quantitativi e burocratici delle commesse pubbliche. Infine, alcune piattaforme digitali nate tra il 2021 e il 2024 aggregano produttori locali per aree geografiche, consentendo ordini settimanali con consegna a domicilio o presso punti di ritiro di prossimità: un modello che abbina la comodità del commercio elettronico alla logica della filiera corta, con la sfida non banale di mantenere margini sostenibili per i produttori senza far lievitare il prezzo finale per il consumatore.