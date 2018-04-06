Home Attualità Cinemadays a 3 euro dal 9 al 12 Aprile

06/04/2018

Grazie al successo della corsa edizione torna nuovamente il Cinemadays: film offerti sul grande schermo al modico prezzo di soli 3 euro. Cinemadays, quando parte l'iniziativa La meravigliosa inizativa per gli amanti dei film avrà il suo via ad aprile. Le giornate dedicate al Cinemadays, sono state volute dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica- Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali. Pare che i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici abbiano accettato di buon grado l'idea allo scopo di destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi. Cinemadays, cosa pensa il ministero del turismo “Il mondo del cinema è unito e presenta oggi una nuova promozione per aumentare il numero degli spettatori nelle sale cinematografiche, anche nei mesi estivi. Quindici giorni di cinema a 3 euro e una intera settimana ad agosto dedicata alle anteprime. Sono sicuro che anche questa promozione riscontrerà grande successo soprattutto tra le famiglie e i più giovani" si legge dal ministero dei beni culturali. L’iniziativa, come è stato scritto pure sul sito del Mibact, prevede l’ingresso scontato a tre euro in tutti i cinema d’Italia (che hanno deciso di aderire)in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre. Inoltre dal 9 al 15 agosto grazie a Cinemadays per sette giorni nelle sale si avranno proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica. Tutte le informazioni inerenti ai cinema che partecipano all'iniziativa saranno disponibili su di un sito internet dedicato che verrà realizzato dal Mibact insieme allo spot pubblicitario che farà da sfondo all'iniziativa.

