 Clarissa Marchese mente spudoratamente ai fan, la prova su Instagram

Clarissa Marchese mente spudoratamente ai fan? L’ex tronista a quanto pare questa volta ha esagerato davvero. Le prove della buglia si trovano su Instagram, dove i follower hanno invaso le foto con commenti negativi. Cosa sarà successo questa volta? Clarissa Marchese contro i fan? I follower dell’ex miss Italia ed ex tronista non hanno alcun dubbio su quello che ha accaduto… Recentemente Clarissa Marchese è stata protagonista del gossip insieme a Claudio Sona a causa delle dichiarazioni del suo ex per via del suo schieramento di parte. Eppure l’ira dei fan non è stata scaturita dalle parole della Marchese, ma da qualcos'altro. In questi giorni l’ex tronista ha deciso di trascorrere una breve vacanza insieme al compagno Federico Gregucci nelle splendide spiagge della Croazia, oppure no? La bugia di Clarissa Marchese dunque riguarderebbe il luogo della sua vacanza? Alcuni scatti pubblicati sul profilo Instagram mostrano la Marchese in una bellissima spiaggia che a quanto pare non si trova esattamente in Croazia. L’allarme “foto fake” è arrivato dai fan che hanno cominciato a riempire il profilo dell’ex tronista con commenti negativi. “Ma quale Croazia, questo paradiso è in Sardegna”, questo è uno dei commenti dei follower su Instagram che hanno scoperto la bugia di Clarissa Marchese. L’ex tronista però ha deciso di non dare seguito alla polemica, preferendo pubblicare un video che la ritrae insieme al fidanzato, Federico Grugucci, mentre si trova nella zona ristoro in attesa del traghetto. Resta dunque da capire: Clarissa Marchese per la sua fuga amorosa dove ha deciso di andare? Ma non solo… Nel caso n cui così non fosse, come mai mentire sui social?
