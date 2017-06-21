Home Intrattenimento Simona Ventura attaccata da Gracia De Torres per l’Isola dei Famosi

di Redazione 21/06/2017

Simona Ventura è tornata in TV grazie a Selfie-Le cose cambiano, ma il suo rilancio televisivo è avvenuto grazie all’Isola dei Famosi: dopo anni di conduzione, la presentatrice ha preso la decisione di parteciparvi da concorrente, con tutte le gioie e i dolori del caso. Uno di questi dolori sono stati i dissapori con gli altri naufraghi, in particolare con Gracia De Torres e lo testimoniano le ultime dichiarazioni di entrambe. SuperSimo è stata attaccata pesantemente dalla modella spagnola dopo la sua intervista alla trasmissione Carta Bianca, in cui l’ex moglie di Stefano Bettarini spiegava la sua esperienza nel reality Mediaset. L’intervista a Simona Ventura le ha fruttato un pesante attacco dalla sua acerrima nemica Gracia De Torres. Partiamo dal principio: la popolare conduttrice è stata ospite a Carta Bianca, in ci ha parlato anche della sua avventura all’Isola dei Famosi, non tanto in qualità di concorrente bensì di conduttrice del reality, dichiarando che qual genere di programmi esplodono in seconda serata e che quell’anno si finiva alle 23.30. Lei aveva il sentore che la Rai volesse chiudere l’Isola, magari usando la scusa dei bassi ascolti, quindi ha deciso di prendere e di volare in Honduras per un tempo breve. Inoltre, ha affermato che se fosse lei al timone del programma, qualche politico lo prenderebbe perché potrebbe stupire. Nonostante non venga menzionata, le parole di Simona Ventura hanno infastidito molto la modella Gracia De Torres, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e partecipante alla stessa edizione di SuperSimo. Su Instagram, la spagnola ha sferrato un vero e proprio attacco alla conduttrice italiana, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: l’ha accusata di essere stata una razzista ed essere una star della TV non le dà certo il diritto di trattare le persone come le pare, perché tutto torna. Ci sarà la replica della Ventura a mezzo social a queste parole pesanti come macigni?

