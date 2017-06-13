Caricamento...

Uomini e Donne news. Clarissa Marchese in dolce attesa?

Redazione Avatar

di Redazione

13/06/2017

Da quando stanno insieme, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono andati alla grande de negli ultimi sei mesi la coppia di Uomini e Donne ha fatto passi da gigante. Non solo la convivenza per l'ex Miss Italia e il bel calciatore, ma presto potrebbe esserci qualcosa in più ad unirli perché l'ex tronista nelle ultime foto postate sembra essere incinta. I due ragazzi infatti in questi giorni sono in Puglia insieme ad altri amatissimi protagonisti di Uomini e Donne per partecipare a 'The Hottest Swimsuit, un contest nel quale si rimettono in gara indossando alcuni costumi e che verrà trasmesso dal 19 giugno su MTV (canale 133 di Sky). E stanno circolando alcune foto di Clarissa Marchese nelle quali la ragazza mostra delle rotondità che prima non aveva. Quindi i casi sono due: o in questo periodo ha deciso di lasciarsi un po' andare dedicandosi alla buona tavola, oppure veramente c'è la possibilità che l'ex tronista di Uomini e Donne abbia deciso di dare un'altra svolta alla sua vita. In fondo Clarissa e Federico formano una coppia bellissima, hanno già cominciato a convivere a Roma e l'ex tronista di UeD non ha mai nascosto quanto sia innamorata di lui e quanto le piacerebbe mettere su famiglia, tanto che ne hanno già parlato. Di recente la Marchese ha detto di sognare una cerimonia in abito bianco, magari in Sardegna visto che il suo compagno ha una casa lì e ad entrambi piacerebbe. Forse è una svolta più vicina di quanto anche i fans non immaginassero.
Formiche all'ospedale di Napoli, è shock

Sciopero trasporti 16 giugno 2017: info fasce di garanzia treni e orari mezzi pubblici e aerei

