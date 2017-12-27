Home Intrattenimento Nicola Panico dimentica Sara Affi Fella, ecco chi è la nuova fidanzata

di Redazione 27/12/2017

Nicola Panico dimentica Sara Affi Fella? La storia della coppia di Temptation Island è riuscita ad appassionare tutti, soprattutto dopo aver scoperto che la ragazza napoletana è diventata una delle nuove troniste di Uomini e Donne. In questi gironi però è apparsa una novità... Ecco chi è la nuova fidanzata di Nicola Panico Sara Affi Fella tronista di Uomini e Donne Nel corso di queste settimane si è parlato più volte di Sara Affi Fella e il suo percorso di tronista a Uomini e Donne. La ragazza napoletana è stata criticata in più occasioni, sia dai fan che dalle fidanzate di Temptation Island... Nessuno era a conoscenza della rottura con Nicola Panico, tanto da avanzare l'ipotesi che Sara Affi Fella abbia deciso di accettare l'invito di Maria De Filippi per Uomini e Donne proprio mentre era ancora fidanzata. Fortunatamente Raffaella Mannoia, autrice attentissima del programma, ha sfatato ogni mito sulla relazione di Nicola Panico e Sara Affi Fella. Nicola Panico nuovo corteggiatore? In queste ultime settimane però si è anche parlato della possibilità che Nicola Panico potesse diventare un nuovo corteggiatore a Uomini e Donne. Secondo alcuni rumors il ragazzo sarebbe stato pronto a tutto pur di riconquistare l'ex fidanzata, anche cercare di riconquistarla a Uomini e Donne. La cosa però non è mai stata confermata e oggi per Nicola Panico si parla addirittura di una nuova fidanzata... Scopriamo insieme chi sarebbe la nuova fiamma del fidanzato di Temptation Island. Nicola Panico si fidanza: Mi meraviglio di me stesso L'amore è nell'aria per Nicola Panico? In questi giorni il mondo del gossip ha parlato di un possibile fidanzamento per l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, ma a chiarire tutto nei minimi dettagli è stato proprio Nicola Panico: "Io non dimentico cinque anni in pochi giorni e, sinceramente, non credo che lei abbia dimenticato. Se lei dovesse ripensarci, troverà ancora una porta aperta, ma non so per quanto tempo sarò disposto ad aspettarla... Mi meraviglio di me stesso per come ho reagito: di solito sono un tipo istintivo, molto sanguigno, geloso, mi stupisco della calma che riesco ad avere in questa circostanza.

