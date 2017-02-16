Home Attualità Claudio Sona e Mario Serpa gossip ultime news: lite in pubblico per i ClaMario

di Redazione 16/02/2017

Claudio Sona e Mario Serpa continuano ad alimentare le ultime news di gossip: i ClaMario non la contano giusta e i fan si sono dimostrato molto sospettosi dopo la puntata speciale di San Valentino promossa da Uomini e Donne. Gli ex protagonisti del Trono Gay nel dating show di Maria De Filippi hanno mostrato una grande freddezza l’uno nei confronti dell’altro, tanto che a un certo punto la coppia gay è stata protagonista di una furiosa lite in pubblico, tagliata ad arte dal montaggio. La favola è già finita? I sospetti di chi non crede alla storia d’amore tra Claudio Sona e Mario Serpa hanno trovato conferma dopo la puntata di San Valentino di Uomini e Donne. La coppia gay è stata protagonista insieme alle altre coppie del Trono Classico che si sono formate all’interno del dating show di Maria De Filippi. L’ex tronista e l’ex corteggiatore si sono mostrati molto distaccati e freddi e molti fan hanno notato un taglio nelle immagini: secondo le ultime news di gossip, pare che i ClaMario abbiano avuto una furiosa lite in pubblico e la Redazione abbia tolto l’alterco per confezionare una puntata di San Valentino all’insegna dell’amore. Cosa che i fans della coppia non hanno affatto gradito: i due fidanzati avrebbero litigato in centro a Roma, durante la gara stile Pechino Express. La scena incriminata è quella dove si vede un Mario Serpa molto risentito dire egoista al fidanzato Claudio Sona. L’ex protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne se l’è presa non tanto per l’appellativo, quanto per il tono carico di odio usato dalla sua scelta e, secondo le ultime news di gossip, pare che il battibecco sia sfociato in un’accesa lite in pubblico. I ClaMario sono in crisi oppure è stata la competitività e la voglia di vincere a scatenare il testosterone tra i due? Entrambi hanno caratteri forti e si è visto che, dopo l’ipotetica discussione, non erano così affiatati e hanno mostrato una gran freddezza. I denigratori ci vanno a nozze, indicando la coppia gay come imbroglioni che stanno insieme solo per Business. I due fidanzati chiariranno le cose oppure i fan dovranno aspettarsi brutte notizie?

