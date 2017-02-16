Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni: Sonia Lorenzini sempre più a rischio?
di Redazione
16/02/2017
Le prossime puntate di Uomini e Donne si prospettano davvero interessanti. Le anticipazioni riguardanti le nuove registrazioni vedono come protagonista Sonia Lorenzini. Il futuro della ragazza sul Trono Classico sarebbe sempre più a rischio a causa di Federico Piccinato?
Uomini e Donne gossip: Sonia Lorenzini fuori dal programma per il presunto accordo con Federico?I fan di Uomini e Donne sono curiosi di scoprire come si evolverà il percorso di Sonia Lorenzini dopo le rivelazioni fatte anche da Mario Serpa relative a una frequentazione esterna tra la tronista e il corteggiatore Federico Piccinato, che da settimane anima il mondo del gossip italiano. Già nei gironi passati un piccolo spoiler era arrivato dal profilo dell'autrice Raffaella Mannoia che aveva scritto "Le bugie hanno...", il post ha fatto immediatamente pensare ai sostenitori del programma che per Sonia Lorenzini ormai fosse vicino il momento di abbandonare il trono. La domanda che in queste due settimane di blocco sanremese ha accompagnato i fan della Lorenzini è: Lei e Federico Piccinato si sono realmente frequentati fino al punto di mettersi d'accordo sull'esito del trono? Ma mentre la tronista non fa altro che negare tutto ciò che riguarda il gossip la redazione di Uomini e Donne sta svolgendo le dovute indagini del caso.
Uomini e Donne nuove puntate: Sonia Lorenzini nel mirino della redazioneDurante le passate edizioni di Uomini e Donne era già successo che un tronista e una corteggiatrice si mettessero d'accordo sull'esito del trono, ma anche in quei casi la redazione del programma è riuscita a scoprire le due persone coinvolte nel piano... La stessa cosa potrebbe accadere a breve anche a Sonia Lorenzini? La risposta a questa domanda sembra essere positiva, ma per sapere qualcosa in più dobbiamo aspettare le prossime indiscrezioni che arriveranno durante il periodo di registrazione delle nuove puntate...
