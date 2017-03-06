Home Attualità Isola dei Famosi 2017 news Raz Degan, rissa sfiorata con Moreno Donadoni: provvedimenti dalla Produzione?

di Redazione 06/03/2017

Sono ormai diverse settimane che il reality Isola dei Famosi 2017 si è trasformato in un vero e proprio ring: da una parte, Raz Degan; dall’altra, il resto del gruppo dei concorrenti naufraghi. Ogni pretesto è buono per iniziare una discussione e il clima nel gruppo in Honduras è sempre più teso, tanto che la rivalità tra lui e il rapper Moreno Donadoni è arrivata all’apice: secondo le ultime news riguardo i due concorrenti dell’Isola dei Famosi 12, pare che si sia sfiorata la rissa, tanto che la Produzione ha dovuto intervenire. Provvedimenti pesanti contro i due naufraghi, magari durante la diretta live di martedì 7 marzo 2017? Raz Degan all’Isola dei Famosi 2017 sta gareggiando in solitaria: dopo le pesanti liti con il gruppo, il modello e attore israeliano ha deciso di isolarsi costruendo una capanna con delle foglie di palma. Ma è l’atteggiamento di Giulio Base e di Moreno Donadoni a spiazzare il pubblico, in quanto il primo ha rivolto pesanti accuse contro Raz dopo la prova leader, mentre il secondo ha quasi sfiorata la rissa. Le ultime news rivelano che il clima in Honduras non è dei più sereni e la fame, oltre allo stress, sembra essere un connubio fatale per tutti i Vip dell’Isola dei Famosi 12.Ci saranno dei provvedimenti presi dalla Produzione, oppure rimarrà tutto così fino alla prossima diretta live? Dalle ultime news dall’Honduras, è ormai palese che i naufraghi dell’Isola dei Famosi 12 vogliono far fuori Raz Degan a tutti i costi, accusandolo di ogni cosa: furto di cibo e vincita della pre prova leader irregolare sono le accuse mosse da Giulio Base, dopo che Samantha De Grenet ha lamentato la sparizione di riso e paguri. Successivamente, una grossa lite con Moreno Donadoni ha tirato fuori il peggio: il rapper ha preso un ramo di palma del rifugio di Raz, ovvero la porta di ingresso (cosa che il cantante sapeva perfettamente). Per fortuna, si tratta di una rissa sfiorata grazie all’intervento degli altri naufraghi, ma ormai tra Raz Degan e il resto dei concorrenti Vip è solo una guerra di nervi e di provocazioni reciproche. L’Isola dei Famosi 2017 sarà ricordata come l’edizione del reality più litigiosa di sempre. Ma un dilemma assale i fan: la Produzione prenderà provvedimenti pesanti nei loro confronti, magari durante la diretta live?

