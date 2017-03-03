Home Attualità Claudio Sona e Mario Serpa Instagram, regalo inaspettato e annuncio a sorpresa

di Redazione 03/03/2017

Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati entrambi su Instagram per festeggiare un traguardo importante, ma anche per rendere partecipi i fan dislocati in tutta Italia di un regalo inaspettato che ha portato un annuncio a sorpresa. Tre mesi fa sono diventati a tutti gli effetti una coppia, in quanto nello studio di Uomini e Donne è avvenuta la scelta: Claudio era protagonista del Trono Gay di UeD e Mario invece era il suo corteggiatore, in ballottaggio con Francesco Zecchini. La coppia ha resistito a tutto, anche alle polemiche: Stefano Gabbana ha accusato il tronista gay di avere una relazione con Juan Fran Sierra, poi il tatuaggio dell’ex e il clamore suscitato da Mario per il suo ruolo di opinionista del dating show di Maria De Filippi. I Clario (o ClaMario) resistono, ma cosa è successo per aver rotto il silenzio social? Nonostante le polemiche, Claudio Sona e Mario Serpa sono arrivati ad essere una coppia ufficiale da ben tre mesi. Le fan, numerosissime, hanno pensato bene di fare un regalo inaspettato ai beniamini del primo, e finora unico, Trono Gay di Uomini e Donne ed è presente sulla piattaforma Wattpad. Si tratta di un libro dal titolo #esTREmi, dedicato proprio alla coppia gay più amata del momento, tanto da rompere il silenzio su Instagram e pubblicare questo annuncio a sorpresa. Claudio Sona e Mario Serpa è la coppia più amata uscita da Uomini e Donne in questa travagliata stagione e lo dimostra l’affetto giornaliero delle fan ai due beniamini del Trono Gay UeD. Chissà se i due fidanzati non facciano su Instagram un annuncio di ringraziamento a sorpresa per il regalo inaspettato, ovvero il libro che parla della loro storia d’amore! Resta da capire come i ClaMario festeggeranno il traguardo, ma qui ci vuole solo un po’ di immaginazione!

