Uomini e Donne Trono Over Gemma Galgani e Giorgio Manetti: la prova che stanno insieme

di Redazione 03/03/2017

Durante l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, si è tornati a parlare di una coppia ormai scoppiata da tempo, ovvero Gemma e Giorgio: ferita e umiliata dal comportamento di Michele, il bel Manetti è andato a consolare la Galgani dietro le quinte. Ma ci sono degli sviluppi shock, come gli sms che i due si sono mandati e una clamorosa prova che ha scioccato il pubblico: Gemma Galgani e Giorgio Manetti di UeD stanno insieme? Il cavaliere e la dama, indiscussi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, non farebbero neanche nulla per nascondere la liason: tralasciando il dettaglio degli sms shock, benché consolatori, mandati da Giorgio Manetti a Gemma Galgani dopo le parole offensive di Michele D’Ambra, ci sarebbero anche altri indizi della passione tra la ex coppia. Gemma, sia nell’ultima registrazione di UeD Over, sia nelle puntate precedenti, è sempre seduta accanto a Giorgio. Le parole feriscono più che la spada e l’esternazione di Michele ai suoi amici, chiamandola addirittura mamma, per rimarcare il fatto che lei è più vecchia di lui, ha mosso qualcosa dentro il cuore del Gabbiano George, che è corso a consolare la sua Gems e pare le abbia mandato degli sms che vanno al di là del consolatorio. Un comportamento shock per uno che dice di non provare più nulla per la dama in questione. Questa sarebbe la prova che Gemma e Giorgio stanno insieme? Come già detto dalle anticipazioni di Uomini e Donne, quando Gemma Galgani ha scoperto durante la registrazione ciò che aveva riferito agli amici il suo nuovo cavaliere Michele D’Ambra, è scoppiata a piangere ed è corsa dietro le quinte. Giorgio Manetti, sorprendentemente, è corso incontro alla dama e si è sincerato che stesse bene. Si sapeva che Gemma prova ancora qualcosa per lui, ma Giorgio? A ulteriore prova che i due possono tornare insieme e che la fiamma non è sopita, ci sarebbero degli sms mandati dal cavaliere toscano alla dama torinese e le stenta ad intraprendere altre relazioni. Gemma li ha letti durante la registrazione, facendo sobbalzare sia Gianni Sperti, sia Tina Cipollari. Entrambi pensano che la dama tornerà alla carica con Giorgio, ma invece se a chiedere di stare insieme fosse proprio il cavaliere toscano? Non resta che attendere con trepidazione le prossime puntate del Trono Over di UeD!

