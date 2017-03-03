Rosy Abate la serie, quando va in onda lo spin-off di Squadra Antimafia? Silenzio dal set, fan preoccupati
di Redazione
03/03/2017
Tutti i fan di Squadra Antimafia attendono trepidanti di sapere quando va in onda il suo spin-off, ovvero Rosy Abate la serie: l’indiscussa regina di Palermo, Rosalia Abate, dovrebbe essere interpretata per l’ottava volta dall’attrice Giulia Michelini. Il condizionale è d’obbligo, perché dopo le anticipazioni riguardo al cast e alle curiosità della serie (una su tutti, se Domenica Calcaterra tornerà o meno da Rosy), il silenzio dal set induce a pensare che la data di inizio sia slittata, ma aggiunge ansia ai fan preoccupati che la serie sia stata cancellata da Mediaset. Quando andrà in onda su Canale 5? Rosy Abate la serie è stata annunciata anche da Mediaset verso gli inizi di dicembre, grazie ai promo in onda su Canale 5. Giulia Michelini si appresta ad interpretare per l’ottava volta la mafiosa più amata d’Italia e le anticipazioni si sprecavano: lo spin-off riprenderebbe 5 anni dopo l’ultimo capitolo di Squadra Antimafia, confermando la sua presunta morte. Rosalia Abate soddisferà la sua sete di vendetta a Catania, Nizza, Sanremo, Savoia e Palermo, in cerca anche di suo figlio Leonardino, forse ancora vivo. Il casto si arricchirà di vecchi personaggi, come De Silva, il questore Licata e, forse, l’indimenticato Domenico Calcaterra. I fan sono preoccupati perché le anticipazioni e i gossip riguardo la serie in onda su Canale 5 davano come data di inizio gli inizi di marzo, mentre il silenzio dal set smentisce i rumors. Quando va in onda Rosy Abate la serie sulla rete ammiraglia della Mediaset? Inizialmente, Rosy Abate la serie doveva addirittura andare in onda per gennaio, poi si è slittati a marzo 2017. Ad oggi non c’è nulla di certo, tanto che i promo in TV sono stati sospesi. Le ultime anticipazioni su quando andrà in onda la fiction indicano gli inizi dell’autunno, ma i fan sono realmente preoccupati che lo spin-off di Squadra Antimafia possa essere accantonato. Niente paura, il silenzio dal set è dovuto al fatto che si sta ancora lavorando sul montaggio e sulle strategie per pubblicizzare la fiction come merita. Mediaset infatti ha già collezionato buchi nell’acqua calmorosi, come Il Bello delle Donne alcuni anni dopo e l’Isola dei Famosi 2017. Non resta che monitorare i profili social di Giulia Michelini per poter carpire qualche news riguardo la data di inizio e il cast ufficiale della serie dedicata a Rosalia Abate, la mafiosa palermitana più amata dagli italiani e capire quando inizia davvero.
