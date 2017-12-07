Home Intrattenimento Claudio Sona fidanzato con un ex corteggiatore di Uomini e Donne?

di Redazione 07/12/2017

Claudio Sona fidanzato con un ex corteggiatore di Uomini e Donne? LA news da qualche ora è arriva sul web e ha catturato l'attenzione dei fan del programma che sperano davvero in un nuovo amore per l'ex tronista, dopo la delusione ricevuta da Mario Serpa. Claudio Sona dopo Uomini e Donne arriva l'amore Nell'ultimo periodo in molti hanno superato in una riappacificazione fra Claudio Sona e Mario Serpa, che purtroppo non arriverà mai. La cosa è stata comunicata dallo stesso Serpa, l'ex corteggiatore ha infatti spiegato che la sua storia con Claudio Sona è finita per svariati motivi, tra cui la poca chiarezza circa il suo ex Juan. Ad oggi però Claudio Sona potrebbe aver trovato un nuovo amore, la persona in questione sarebbe anche un ex corteggiatore che quest'anno ha partecipato al trono di Alex Migliorini. Lo scoop in pochissimo tempo ha fatto scattare la caccia a l'uomo da parte del mondo del Gossip. Chi è dunque il nuovo fidanzato di Claudio Sona? Alessandro D'Amico avvistato insieme a Claudio Sona, il nuovo gossip Nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Claudio Sona avesse trovato un fidanzato. Nei social dell'ex tronista però al momento non ci sono delle tracce che possano confermare il Gossip. D'altro canto invece c'è chi continua a insistere su un avvicinamento tra Claudio Sona e appunto Mario Serpa, anche se il nuovo opinionista di Maria De Filippi sta cercando di mantenere il più possibile le distanze dall'ex fidanzato. Il mondo del Gossip però non accenna a fermarsi e parla di un nuovo avvistamento per Claudio Sona... Insieme a Alessandro D'Amico, fidanzato di Alex Migliorini. I due ragazzi però sembra che in realtà non so conoscano affatto, l'unica cosa che li accomuna sono i provini fatti l'anno scorso per il trono Gay dove la redazione ha scelto in fine Claudio Sona. Dunque chi è il fantomatico fidanzato di Sona?

