Paola Caruso o Ivana Mrazova? Ecco la nuova scelta di Luca Onestini

di Redazione 07/12/2017

In occasione della finale del Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di scoprire anche chi fosse l'ammiratrice segreta di Luca Onestini. Dopo i vari indizi che avevano attirato l'attenzione su Ludovica Valle, ecco che l'ammiratrice in realtà fosse proprio lei... Paola Caruso. Con la fine del reality però sembra essere nata una strana competizione: Paola Caruso o Ivana Mrazova? Ecco la nuova scelta di Luca Onestini Luca Onestini, la nuova vita dopo il Grande Fratello Vip Luca Onestini sembra aver dimenticato del tutto Soleil Sorge, anche se secondo alcuni rumors i due si siano incontrati già nel cuore di Milano. Un po' come per Cecilia e Francesco Monte, i fan del reality e di Uomini e Donne sperano in un incontro chiarificatore tra Onestini e ormai ex fidanzata Soleil Sorge. Come ben sappiamo l'ex corteggiatrice ormai da qualche tempo ha deciso di portare avanti la sua relazione con Marco Cartasegna. Comunque sia l'ex tronista, Luca Onestini, sembra essere bene intenzionato a condurre la sua nuova vita fuori della Grande Fratello Vip, tanto che in questo momento sembra essere vicino a una donna in particolare... Luca Onestini contesto tra Paola Caruso e Ivana Mrazova Come abbiamo avuto modo di scoprire dopo la messa in onda dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Luca Onestini sembra essere conteso tra Paola Caurso e Ivana Mrazova. L'ex gieffina però non aveva dichiarato di essere già fidanzata? Luca Onestini non ha mai nascosto il suo interesse per la coinquilina anche se qualcosa non deve essere andato come progettava dentro la casa. Dopo qualche giorno dalla fine del reality un video mostra una scatenata Aida Yespica che li proclama la nuova coppia nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Ivana e Luca Onestini non hanno negato la cosa... Solo l'ex tronista si è lasciato andare a un "shhh". Che il nuovo amore potrebbe essere svelato solo lunedì prossimo? Ma soprattutto, come reagirà Paola Caruso se la relazione venisse accertata?

