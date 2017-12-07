Home Attualità Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip: "Ogni volta che..."

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip: "Ogni volta che..."

di Redazione 07/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nell'occhio del ciclone anche dopo il Grande Fratello Vip. La nuova coppia nata dentro il reality ancora oggi subisce delle pesanti battute per la questione relativa all'armadio, nonostante l'argentina abbia più volte chiarito che non sia successo nulla. Nelle ultime ore però è arrivato un nuovo commento sui social: "Ogni volta che guardo un armadio..." Armadio hot al Grande Fratello Vip, qual è la verità? Il Grande Fratello Vip è appena terminato eppure la domanda dei fan resta sempre la stessa: cos'è successo nell'armadio hot? In queste ultime settimane Cecilia e Ignazio sono stati un po' nell'occhio del ciclone del gossip proprio per via di questa passione travolgente... Una volta fuori dalla casa però tutto sembra essersi fermato, più o meno. In un certo qual modo la coppia nata dentro la casa del Grande Fratello Vip ha scelto di vivere la prima fase di questa storia lontano dai riflettori del gossip, una cosa che ai fan non è piaciuta molto. Nel frattempo però la coppia ha deciso di lasciarsi andare un po' più sui social, senza eccedere, attraverso una pubblicazione eccessiva. Cecilia e Ignazio testimonial per una nota azienda italiana? Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio avrebbero già ricevuto diverse proposte di lavoro, una tra questa la richiesta da parte di un'azienda... Che produce mobilio per la casa, tra cui armadi. La cosa non piacerebbe molto a Ignazio Moser che per il suo futuro lavorativo probabilmente desidera qualcosa di più. D'altro canto invece Cecilia Rodriguez nel corso della show "Casa Signorini" ha comunque affermato di valutare attentamente le offerte lavorative che stanno arrivando in queste prime settimane. Che la neo coppia del Grande Fratello Vip sia già arrivata a un primo punto di collisione? Nel frattempo sui social è apparso un post singolare e in parte anche divertente: "Ogni volta che passo davanti al mio armadio, ho il terrore di trovarci Ignazio e Cecilia".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp