Claudio Sona stava con l’ex fidanzato Juan Fran Sierra durante Uomini e donne?

13/06/2017

Uomini e donne gossip: Claudio Sona ha mentito a tutti? L’accusa pesante dell’ex fidanzato

Il modello spagnolo Juan Fran Sierra ha mantenuto la parola e ha pubblicato su Instagram Stories le prove che inchiodano Claudio Sona. Il tronista gay durante l’esperienza a Uomini e donne aveva una relazione con il modello. Purtroppo il video è stato eliminato poco dopo ma i dettagli su questa torbida vicenda di gossip sono così tanti che dobbiamo andare per gradi. Juan Fran Sierra ha pubblicato alcune cose su Instagram questa notte intorno alle 2. L’ex fidanzato di Claudio Sona del Trono Gay ha affermato che stavano insieme anche quando ha partecipato al programma di Maria De Filippi.

Il contenuto che è stato rimosso da social è un audio in cui si sentono Claudio Sona e l’ex fidanzato che litigano. La telefonata è del 24 febbraio 2017, una settimana dopo la rottura con Mario Serpa. Su Twitter alcune fan che lo hanno ascoltato si dicono sconvolte ma c’è chi sostiene che possa essere stato manomesso. Intanto Mario Serpa, ex compagno di Claudio Sona, lo ha difeso dicendo che si tratta solo di illazioni. L’ex coppia del Trono Gay di Uomini e donne si è riavvicinata in questi giorni per le riprese di programma estivo su MTV. Il manager di Claudio Sona invece ha fatto sapere che non intende rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale.

È stato un brutto risveglio per l’ex tronista gay, il beniamino del pubblico di Maria De Filippi adesso deve provare a spiegare cosa è accaduto realmente e se stava ancora con il fidanzato durante Uomini e donne. Il silenzio non fa che alimentare i sospetti dei fan che si chiedono se sono stati presi in giro da Claudio Sona. Per il primo volto del Trono Gay di Uomini e donne potrebbero esserci serie ripercussioni a livello professionale. Ma in ogni caso aspettiamo che sia proprio lui a mettere la parola fine su questa brutta pagina di gossip.

