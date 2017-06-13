Fabrizio Corona libero? Nina Moric zittisce tutti su Facebook

Giustizia è stata fatta per Fabrizio Corona. Ieri il tribunale di Milano lo ha condannato ad un anno per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sono cadute le altre due imputazioni: intestazione fittizia di beni e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Fabrizio Corona ha esultato in aula durante la lettura della sentenza e ha sbattuto i pugni sul tavolo. Purtroppo Corona resta in carcere perché deve ancora scontare il residuo di 5 anni di pene definitive legate agli altri processi. Il tribunale di Sorveglianza infatti ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Gli avvocati sono pronti a continuare la loro battaglia legale per Fabrizio Corona libero, il mandato di cattura è venuto meno e quindi bisogna presentare una nuova istanza al tribunale. Nina Moric su Facebook invita amici e giornalisti ad essere molto cauti e a non esultare troppo. L’ex moglie di Corona ha ricordato che il prossimo 21 giugno i giudici saranno chiamati a decidere sulla continuazione dei reati e le cose potrebbero mettersi molto male visto che rischia di restare in carcere per 13 anni. La modella croata ha sottolineato che in primo grado e in appello è stata già bocciata e si augura che tutto vada per il meglio non tanto per Fabrizio Corona ma per il figlio Carlos Maria che vuole vederlo fuori dal carcere.

Intanto potrebbero esserci delle importanti novità per Fabrizio Corona. Una volta libero potrebbe sposare la fidanzata Silvia Provvedi. La coppia ha già fatto un passo importante ufficializzando la relazione a livello legale per consentire alla brunetta de Le Donatella di andare in carcere per fare visita a Corona. Il bacio che si sono scambiati in aula ha emozionato tutti e, comunque vada, Fabrizio Corona sa che può contare sull’amore di Silvia Provvedi. Nina Moric, da gran signora, non ha commentato su Facebook le foto di Fabrizio e Silvia, quello che più le interessa è il bene di Carlos Maria.