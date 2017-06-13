Home Attualità Guendalina Tavassi informa al battesimo del figlio

Guendalina Tavassi informa al battesimo del figlio

di Redazione 13/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Guendalina Tavassi è una mamma felice ma fino ad oggi l'ex gieffina aveva un vuoto da colmare, quello del battesimo per il piccolo Salvatore, l'ultimo figlio nato dal matrimonio con l'imprenditore napoletano Umberto D'Aponte. Sasy, come lo chiamano tutti in famiglia, è nato il 30 novembre del 2015 ma fino ad oggi in casa non si era mai trovato il tempo per farlo battezzare e così la bella Guenda ha trovato anche modo di ironizzare: “Meglio tardi che mai”, ha ironizzato sui social postando le foto della cerimonia. Nelle immagini la Tavassi appare in ottima forma, con un abito bianco lungo che la avvolge quasi fino alle caviglie, mentre il marito è in camicia blu e pantaloni bianchi, il festeggiato tutto in azzurro come le decorazioni (sulla torta anche un orsacchiotto). Una cerimonia organizzata nei minimi particolari dall'ex gieffina che non ha lasciato nulla al caso ma ha anche regalato ai suoi fans immagini che ancora una volta mostrano il suo fisico perfetto nonostante i tre figli (oltre a Sasy e Chloe c'è anche Gaia, nata invece dalla relazione con l'ex compagno Remo Nicolini). Di recente Guendalina è tornata di moda anche per il matrimonio di un altro ex gieffino, Pietro Titone, che all'epoca del reality di Canale 5 dentro alla Casa aveva avuto un breve flirt con la bella romana prima che entrasse anche la sua fidanzata, Ilaria Natali con la quale adesso si è sposato. Lei invece accanto a Umberto ha ritrovato la felicità ma non smette di essere attivissima suoi social dove dispensa consigli di bellezza e piena forma a tutte le fans.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp