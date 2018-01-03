Home Esteri Gerusalemme, ritrovato un sigillo vecchio più di 2000 anni

Gerusalemme, ritrovato un sigillo vecchio più di 2000 anni

di Redazione 03/01/2018

Di solito, per chi ama la storia, le scoperte negli scavi hanno sempre quel sapore di sensazionalità, misto al desiderio di voler scoprire nelle ere antiche come si vivesse diversamente dai tempi moderni. e lo stesso effetto ha suscitato l'incredibile ritrovamento fatto a Gerusalemme, così come si apprende dalle fonti locali durante uno scavo che impegnava un team di archeologi. Lo scavo a Gerusalemme e il ritrovamento del sigillo E' stato lo stesso Dipartimento israeliano per le antichità ha dare l'annuncio della favolosa scoperta, fatta durante una campagna di scavi. La ricerca archeologica è stata condotta nelle zone limitrofe al Muro del Pianto, e durante le fasi di ricerca è stato rinvenuto un sigillo antico, risalente a più di 2.700 anni fa. Il reperto archeologico, dalla grandezza circa di una moneta, porta un'incisione dal titolo di "governatore di Gerusalemme". Secondo la storia, questa era la più alta carica amministrativa dell'epoca, nominata spessissimo anche nella Bibbia ma mai avvalorata dai ritrovamenti dei reperti archeologici. Oggi invece un nuovo pezzo di storia si aggiunge ai tasselli Questo sigillo, fatto di argilla e risalente a 2700 anni fa, riesce dunque a confermare l'antica esistenza della carica di governatore di Gerusalemme, così come documentava la Bibbia. La provenienza del sigillo Il sigillo, con un pò di fatica per l'interpretazione, porta proprio l'incisione della scritta " governatore della città" nell'antica lingua ebraica, così come ha anche riferito l'Autorità archeologica israeliana che ha descritto il ritrovamento come una "scoperta unica e significativa". "La Bibbia menziona due governatori di Gerusalemme e questo reperto ci rivela che tale posizione è stata ricoperta da qualcuno in città circa 2700 anni fa", sono state le parole esterrefatte dell'archeologa Shlomit Weksler-Bdolah.

