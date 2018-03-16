Home Esteri Clima e pianeta Terra: l'isola di Pasqua presto sparirà

di Redazione 16/03/2018

I cambiamenti climatici si stanno ripercuotendo anche sull’Isola di Pasqua, che lentamente sta scomparendo e nel giro di qualche decennio sarà sommersa dall’oceano. Un fenomeno per il quale non esiste alcun rimedio. Isola di Pasqua, presto sommersa dal mare Tutto sta accadendo a causa dell'aumento del livello del mare, che sta assorbendo sempre di più le coste dell’isola, in modo lento, ma progressivo. Questo fenomeno potrebbe tirar giù anche i celebri moai che si trovano più esposti, perché più vicini al mare. Gli esperti spiegano che nel 2100 l’isola si ridurrà in circonferenza di 4 metri. I cambiamenti climatici porteranno alla sparizione pure le meraviglie storiche che questo luogo custodisce da secoli. Le famose statue sono il ricordo attuale di una civiltà celata sulla quale numerosi studiosi non sono tuttora venuti a capo. Tale civiltà, che è scomparsa ancora per chissà quale motivo, è stata l'ideatrice della costruzione delle celebri statue, fatte tra il 1100 e il 1680. Proprio queste opere sono il solo segno evidente della civiltà misteriosa che ha vissuto l’Isola. Isola di Pasqua presto scomparirà, l'allarme dell'ONU L’allarme è partito direttamente dall’ONU, che ha in corso un progetto di monitoraggio dei patrimoni dell’umanità per stabilire come i cambiamenti climatici possano danneggiare il nostro Pianeta. Nel secolo prossimo i segni della storia andranno quasi sicuramente perduti, ed è una situazione che preoccupa gli studiosi. Camilo Rapu, al vertice dell’organizzazione che si occupa del controllo del Parco Nazionale di Rapa Nui, ha spiegato: "Non essere in grado di proteggere le ossa dei tuoi stessi antenati ti fa sentire impotente". A rischio ci sono anche altre isole dell’Oceano Pacifico. Si sta comunque meditando l'adozione anche di un’altra possibilità, che consiste nello andare a spostare le statue dei moai, per preservarli e permettere a chiunque anche nel futuro più lontano di incantarsi dinanzi alla bellezza incantevole di queste grandi opere della storia.

