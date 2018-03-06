Colesterolo alto: c'è un'alimentazione che lo tiene sotto controllo?

Colesterolo, gli alimenti che lo abbassano

Fibre solubile che riduce il colesterolo cattivo rallentando l'assorbimento del colesterolo nel sangue. Esse sono contenute in crusca d'avena, orzo, noci, semi, fagioli, mele, pere, prugne, lenticchie e piselli.

Grassi sani come gli oli di oliva, di colza e di arachidi,

Alimenti integrali, contenuti in alcuni tipi di pane, cereali, pasta e cereali secchi come il riso integrale.

Pollame spellato e carni magre

Pesci grassi come salmone, trota, tonno, aringa e sgombro.

Colesterolo alto, cosa non mangiare

Carni rosse e altre carni che contengono grasso visibile

Carni d'organo, come il fegato

Latte intero, panna, gelato, burro e formaggio

Insaccati

Graffe, ciambelle, torte e biscotti

Grassi solidi, come margarina e lardo

Cibi fritti

Una dieta equilibrata può essere un valido aiuto per ridurre il colesterolo, dal momento che assumeresignifica aumentare i livelli di colesterolo, così come mangiare cibi con grassi trans.Mangiare per tenere ivuol dire garantirsi che la propria dieta contenga:La maggior parte dei ricercatori pensa che il grasso saturo e il grasso trans alterino il livello di colesterolo nel sangue molto più del. Per questo sconsigliano di mangiare alimenti comeC'è da inoltre tenere presente che concedersi di bere anche una piccola dose di alcol significa andare ad aumentare i livelli di trigliceridi nel sangue. Ma glinon sono del tutto chiari. Secondo alcuni esperti che hanno condotto degli studi è stato dimostrato che bere in maniera moderata significa portare addirittura a livelli più alti il colesterolo buono. Bere moderato vuol dire concedersi un drink al giorno per le donne di tutte le età e gli uomini di età superiore ai 65 anni. Gli uomini di età inferiore ai 65 anni possono bere massimo due bicchieri al giorno