Plagio Meta - Moro Sanremo 2018, tutti contro Noemi?

di Redazione 06/03/2018

Sanremo 2018 è finito da poco più di qualche settimana ma a quanto pare il plagio Meta - Moro continua ad essere uno degli argomenti preferiti da giornali e non solo. Dopo un tweet ecco che molti dei fan di Ermal Meta si scagliano contro Noemi... Cosa sta succedendo? Eurovision contest 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro favoriti? Concluso Sanremo 2018 ecco che Fabrizio Moro e Ermal Meta si mettono al lavoro per quanto riguarda Eurovision Contest. Lo scorso anno Francesco Gabbani ha ottenuto un discreto successo grazie alla sua Occidentali's Karma, accompagnato dalla scimmia nuda balla. In questi giorni molti fanno si stanno complimentando con Fabrizio Moro e Ermal Meta che sono attivi con le prime copie nonostante gli impegni riguardanti la Eurovision Contest 2018, soprattutto se consideriamo il fatto che questo insomma già dati per favoriti grazie alla tematica trattata dalla canzone Non mi avete fatto niente. Alessandro Cattelan presa d'assalto dai fan? Il programma di Alessandro Cattelan, che si presenta come la versione italiana di a Letterman Show, in occasione dell'ultima puntata ha visto un un'ascesa determinata dalle critiche fatte a Fabrizio Moro ed Ermal Meta, ancora vittime del caso "plagio Meta - Moro"... Il conduttore in occasione dell'ultima puntata del suo show ha avuto tra i suoi ospiti Noemi, ai due è bastata una battuta colta al volo da Ermal Meta che in pochissimo tempo e bufera sui social. Tutti contro Noemi, perché? Come abbiamo appena accennato è bastato uno scambio di battute tra i Noemi e Alessandro Cattelan per scatenare una vera e propria bufera sui social. Il conduttore la cantante Infatti avrebbero lanciato delle battute ironiche circa il tema scontato trattato della canzone Non mi avete fatto niente, parlo del caso plagio Meta - Moro. Il caso ha voluto che ad assistere a tutto è stato proprio Ermal Meta che su Twitter ha deciso di postare il video con scritto: "Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? Ho anche questo luogo comune? Magari le buone maniere non sono così originali". Subito dopo la pubblicazione del tweet si sono schierati dalla parte di Fabrizio Moro che di Ermal Meta, dando vita a un revival dell'hashtag #IostoconMetaMoro scagliandosi così principalmente contro Noemi... Com'è la cantante non ha ancora pubblicato una degna risposta?

