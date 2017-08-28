Colesterolo buono si trasforma in cattivo: lo studio shock
di Redazione
28/08/2017
Secondo gli esperti, il HDL sarebbe una delle prime cause di morte prematura
Colesterolo HDL peggio dell'LDLUn team di scienziati danesi ha condotto uno studio in cui si è scoperto che il colesterolo HDL, detto anche colesterolo buono, potrebbe non essere così buono come si credeva. I risultati della ricerca, pubblicati sull’European Heart Journal, comprovano che potrebbe addirittura aumentare in modo significativo il rischio di morte prematura, anziché il contrario proteggendo dalle malattie cardiovascolari, l’ictus e l’infarto.
Il colesterolo che era buono fa morirePer anni la comunità medica ha ritenuto che alti livelli di colesterolo HDL (abbreviazione di lipoproteine ad alta densità) fossero l’ottimale per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo LDL, o cattivo, e proteggere dalle malattie dell’apparato cardiovascolare. Il colesterolo buono serve proprio a pulire le arterie dal quello cattivo che ha la tendenza ad accumularsi in placche e bloccare il flusso sanguigno. Ebbene, la nuova ricerca ha stabilito una connessione tra alti livelli di HDL e la eccessiva mortalità, facendo una scoperta shock: il colesterolo buono si trasforma in colesterolo cattivo, costando al soggetto il 106% di possibilità in più di morire prematuramente.
Lo studio shock del colesterolo che diventa cattivoLo studio è stato condotto dai ricercatori dell’Università di Copenaghen in Danimarca. Il team è stato guidato dal dottor Christian M. Madsen, del Dipartimento di Biochimica Clinica dell’Università, insieme al prof. Børge Nordestgaard, del Dipartimento di Medicina Clinica dell’Università. I dati raccolti sono provenienti dal Copenhagen City Heart Study, il Copenaghen General Population Study, e il Danish Civil Registration System. Sono stati analizzati dati relativi a oltre 116mila persone, le quali sono state seguite dal punto di vista clinico per un periodo medio di 6 anni, con costanti esami del sangue a digiuno per misurare i livelli di colesterolo e tenendo conto di diversi parametri, come l’età, l’indice di massa corporea (BMI), il vizio del fumo e dell’alcol, il diabete, l’attività fisica e altri ancora. Durante questo lasso di tempo, 10.500 partecipanti sono morti. Si è scoperto che lo 0,4% degli uomini e lo 0,3% delle donne aveva livelli molto alti di HDL nel sangue. Quindi, meglio mantenere livelli medi di colesterolo buono, per non farlo trasformare in cattivo.
Articolo Precedente
Dipendente comunale licenziata a Venezia, portava a spasso il cane
Articolo Successivo
Uomini e Donne anticipazioni, Paola Caruso tra le corteggiatrici?
Redazione