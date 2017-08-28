Dipendente comunale licenziata a Venezia, portava a spasso il cane

Venezia, licenziamento per una dipendente comunale

Furbetta del cartellino a Venezia

Licenziata dipendente comunale, trenta ore di assenza ingiustificata

Invece di lavorare, una dipendente di 62 anni usciva più volte durante l’orario di lavoro per svolgere commissioni personali, tra cui portare il cane a fare la sua passeggiata e visitare mostre d’arte durante l’orario di servizio: inevitabile per lei il provvedimento disciplinare, anche se i fatti risalgono al 2015.hanno le ore contate, lo avevano annunciato ed è stato messo in pratica. Una donna, dipendente del, è stata licenziata dopo la denuncia, risalente al 2015, per essere uscita più volte durante l’senza opportuna segnalazione, per svolgere attività personali e non inerenti al servizio. Un episodio eclatante è senza dubbio quello dimentre doveva essere nel posto di lavoro.La fonte della notizia è: la, è stata colta in fragrante mentre portava la sua bestiola a fare la classica passeggiata. Dopo il, il contratto è stato portato a termine con il licenziamento, come prevedeva il procedimento disciplinare portato avanti dall’amministrazione municipale veneziana. La donna era inquadrata in une le sono state contestate molteLa donna 62enne e ormai ex dipendente comunale a Venezia non ha solo portato a spasso il cane per essere licenziata: le sono state contestate unadal lavoro e una decina di episodi tra. Periodo documentato con filmati e foto dei suoi spostamenti, in cui svolgeva, tra cui visitare una mostra d’arte sull’isola di San Giorgio Maggiore invece che stare in ufficio. E non mancano le polemiche, soprattutto per le lunghe indagini e le tempistiche bibliche, ma fonti del Municipio ci tengono a precisare che si è voluto fare una indagine approfondita prima di arrivare all’inevitabile, nel quale è costato il lavoro alla donna.