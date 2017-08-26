Uomini e Donne anticipazioni, Paola Caruso tra le corteggiatrici?
di Redazione
26/08/2017
Uomini e Donne anticipazioni, l'ex bonas e naufraga Paola Caruso è davvero nel cast delle corteggiatrici? Ecco la verità
Paola Caruso a Uomini e Donne?La vita Paola Caruso ormai da un anno si è completamente sposta in Spagna per via della partecipazione all'Isola dei Famosi nazionale. Nessuno però avrebbe mai immaginato l'ex Bonas nei panni di corteggiatrici per Uomini e Donne, ma sarà vero? Le varie anticipazioni del programma non hanno ancora parlato del cast dei corteggiatori, dunque chi è l'uomo che ha attirato l'attenzione della Caruso? Il ragazzo che ha attirato l'attenzione della showgirl un uomo spagnolo che attualmente è uno dei tronisti della versione spagnola di Uomini e Donne, ovvero Mujeres Y Hombres Y Viceversa.
Paola Caruso da opinionista a corteggiatrice di Uomini e Donne?Come accennato prima la vita lavorativa di Paola Caruso da tempo si è trasferita in Spagna, dove potrebbe aver trovato anche un nuovo amore. Nell'arco delle passate settimane la showgirl era stata invitata come opinionista al programma Mujeres Y Hombres Y Viceversa dove ha incontrato il tronista Christian... Paola Caruso è rimasta visibilmente colpita dal fascino del ragazzo al punto di lasciare il suo ruolo di opinionista e scendere in campo come corteggiatrice, al fine di conquistare il tronista spagnolo.
Paola Caruso cerca l'amore a Uomini e Donne come corteggiatrice?Paolo Caruso è davvero inarrestabile... L'ex Bonas ha deciso di partecipare al Uomini e Donne spagnolo, il Mujeres Y Hombres Y Viceversa, per conquistare Christian. Secondo alcune anticipazioni sembrerebbe che l'avventura di Paola Caruso stia procedendo positivamente, anche se al momento la Bonas si è rinchiusa in silenzio stampa. La storia ricorda in parte la nascita dell'amore tra Tina Cipollari e Kiko Nalli, anche se i risvolti sono diversi. Riuscirà Paola Caruso a realizzare la sua favola d'amore questa volta conquistando il bel e tenebroso tronista Christian?
