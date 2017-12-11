Home Salute Come combattere l'ansia in nove semplici mosse?

di Redazione 11/12/2017

Sono molte le persone nel mondo che soffrono di ansia, che spesso generano anche gli attacchi di panico. In molto però sono convinti che per questa non ci sia un rimedio, motivo per cui dobbiamo accettarla con rassegnazione... Fortunatamente per gli ansiosi non è assolutamente così. Come combattere l'ansia in nove semplici mosse? Rimedi contro l'ansia, imparare a prendere il controllo La cosa basilare da fare per chi soffre di ansia è senza ombra di dubbio è rendersi conto che questa non è una patologia che deve per forza essere curata insieme a uno psicologo... Ovviamente dobbiamo sempre tenere in conto il livello con cui questa si presenta. La prima mossa da attuare riguarda proprio la comprensione e rendersi così conto che l'ansia in realtà è un qualcosa di normale con cui ognuno di noi combatte ogni giorno. Il secondo step riguarda il "dormire", ovvero più facciamo in modo che il nostro corpo possa riposarsi più questo affronterà meglio a giornata successiva e noi saremo decisamente di buon umore. Il terzo passo è riguarda l'ansia e l'aspettativa, considerate questa come un blocco, motivo per cui si rende necessaria accantonarla al fine di raggiungere i vostri obiettivi quotidiani. Il quarto consiglio è quello di allargare il vostro circolo delle abitudini, l'ansia infatti può essere assopita anche grazie a uno stile di vita più calmo ma soprattutto non esageratamente frenetico. Cantare aiuta a combattere l'ansia? Il quinto consiglio sembra strano e invece non lo è... Secondo alcuni esperti cantare aiuta a combattere l'ansia e il perché è davvero semplicissimo. Canticchiare un motivetto incrementa una "respirazione" diversa costringendoci a calmarci. La sesta mossa riguarda invece le valvole di sfogo... Non tenete per voi l'ansia, praticate uno sport qualsiasi e fate in modo che questa si liberi. Il settimo consiglio è sempre motorio, nel senso che se per scaricare l'ansia o i nervi avete bisogno di una bella passeggiata... Bene, fatelo! L'ottava e la nona mossa sono un po' le più drastiche, perché se non siete riusciti ad attenuare l'ansia con questi pratici consigli la soluzione è quella di farsi seguire da uno psicologo, il quale studierà con voi una terapia giusta da seguire.

