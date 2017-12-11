Home Scienza e Tecnologia Facebook regala la musica ai creatori di video

di Redazione 11/12/2017

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di leggere diverse news riguardanti i vari aggiornamenti su Facebook, la più importante novità sembrava essere segnata dall'arrivo di Messenger Kids e invece... Ecco che Facebook regala la musica ai creatori di video, cosa sta succedendo? Facebook aggiornamenti, ecco cosa attiva dopo Messenger Kids Nell'arco delle ultime settimane Facebook ha ufficializzato l'arrivo di Messenger Kids. In realtà non si tratta di nuovi aggiornamenti ma bensì della creazione di una nuova app in senso stretto. Messenger Kids è stata ideata e realizzata per i più piccoli che amano tenersi in contatto tra loro o con i parenti, ma che soprattutto si divertono a giocare con una lunga serie di sticker ma non solo... Messenger Kids resta collegato all'account dei genitori, i quali potranno avere un maggiore controllo sul minore che usa il social network. Le novità e gli aggiornamenti però non finiscono qui! Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui Facebook abbia deciso di regalare agli utenti, creatori di video, la musica perfetta per le loro immagini. Questa play list sarà messa a disposizione di tutti già dal 2018. Sound collection, la nuova play list di Facebook I social network come ben sappiamo hanno imposto delle regole ferree per gli utenti che caricano dei video con delle basi musicali coperte da copywrite. Il perché è davvero molto semplice dato che di base c'è la voglia di non voler violar i diritti legati al lavoro creativo di qualcuno, ma non solo... In un certo qual modo i colossal dei social, come Facebook e YouTube, vuole evitare di base che questi possano intentare una causa legale. Sulla base di queste motivazioni Facebook ha deciso di andare in contro agli utenti creatori di video realizzando una play list esclusiva. Entro il 2018 infatti sarà messa online la nuova Sound Collection che contiene al suo interno basi musicali e suoni esclusivi, unici ma soprattutto liberi da copywrite!

