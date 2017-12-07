Home Salute Come curare il diabete con una dieta ipocalorica?

Come curare il diabete con una dieta ipocalorica?

di Redazione 07/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il diabete spesso si manifesta come fattore ereditario, o scaturito da intolleranze al glutine o celiachia. Ad oggi purtroppo non sembra esserci una cura molto efficace da estirpare il problema alla radice, ma in molti si chiedono: come curare il diabete con una dieta ipocalorica? Il diabete, perché allontanare gli zuccheri Chi è affetto da diabete senza ombra di dubbio è anche abituato ad avere a che fare con l'insulina. Spesso questa viene prescritta nei casi di diabete di tipo di tipo 2 grave a tal punto da rendersi necessario un supporto farmaceutico. Nel caso in cui la malattia si presenti nelle sue fase iniziali c'è qualcosa che la persona senza ombra di dubbio può mettere in atto non danneggiandosi ulteriormente. In casi come questi infatti l'ideale è parlare quanto prima con il proprio medico curante e vedere quale tipo di regime alimentare è necessario seguire al fine di allontanare gli zuccheri, responsabili dell'alterazione dei valori nel nostro sangue. Quindi è possibile curare il diabete attraverso un'alimentazione responsabile? Quale dieta deve seguire una persona affetta da diabete? Nel momento in cui si scopre di avere il diabete la domanda che spesso tutti si pongono è: come cambia adesso la mia alimentazione? In un certo qual modo l'ideale sarebbe seguire una dieta a basso regime ipocalorico, al fine di non alterare eccessivamente il valore nel sangue. A tal proposito sarebbe opportuno anche controllare i valori glicemici prima di sedersi a tavola, in questo modo potete anche regolarvi sulla quantità di zuccheri e proteine da assumere ma non solo... Chi è affetto da diabete, soprattutto in una fase iniziale, se vuole evitare un'eccessiva evoluzione della malattia dovrebbe innanzitutto allontanare dalla propria alimentazione una serie di "zuccheri" definiti cattiva. Per far questo però è necessario chiedere aiuto a un nutrizionista che studierà ab hoc l'alimentazione giusta da seguire.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp