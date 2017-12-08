Graziella Montanari del Trono Over schiaffeggia Manfredo: lo sfogo sui social

Oggi Uomini e donne non andrà in onda, Canale 5 ha deciso di sospendere la programmazione per la festa dell'Immacolata e ha scelto di trasmettere un film. I fan del dating show possono stare tranquilli perché non perderanno nessun colpo di scena, ma sui social in queste ore sta accadendo di tutto.

Lo schiaffo a Manfredo

Nell'ultima puntata del trono over di Uomini e donne la dama Graziella ha dato uno schiaffo al cavaliere Manfredo, un gesto inaspettato e che ha causato diverse polemiche. La Montanari si è anche sfogata su Facebook e ha attaccato il suo ex. Per Manfredo è arrivata una bella dama di 46 anni che viene da Roma e si chiama Vittoria. La donna è rimasta colpita dal suo carattere calmo e dalla pacatezza mostrata in più di qualche occasione. Manfredo è rimasto sorpreso da queste parole e poi ha lanciato una frecciatina a Graziella: «Vedo già la contessa “Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare” che vuol intervenire…». Immediata la replica della Montanari: «Chi sono io?». Sollecitata da Tina Cipollari ad intervenire, Graziella non ha perso tempo, si è avvicinata al cavaliere e gli ha dato uno schiaffo che gli ha lasciato i segni rossi sul volto. Maria De Filippi ha invitato Manfredo a fare il signore.

Graziella lascia il trono over?

La dama intanto ha deciso di lasciare il trono over dopo quanto accaduto e in seguito alla messa in onda della puntata ha iniziato a scrivere una serie di messaggi. Il primo è contro Manfredo che giudica un “maiale” perché poteva provarci con una donna giovane e non con una madre di famiglia come lei. Graziella non perdona il cavaliere 67enne perché ha fatto male ai suoi figli e non riesce a farsene una ragione visto che anche lui è padre.

Il secondo sfogo di Graziella Montanari su Facebook ha come protagonisti Gemma e Giorgio. La dama giudica la Galgani una “cretina” perché non dimentica il passato e rincara la dose usando le parole di Guido che aveva ragione quando le diceva che usa le persone. Manetti invece sarebbe un uomo senza dignità perché è andato a cena con Gemma nonostante tutto quello che gli aveva detto. E adesso cosa succederà? Vi invitiamo a seguire le anticipazioni Uomini e donne per scoprirlo.