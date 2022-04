Come essere un’azienda leader nel proprio settore con più impegno nel mercato nazionale

Dare informazioni al cliente su ciò che è importante sapere è la chiave per un’azienda per ottenere buoni risultati.

Il poco rilievo dell’educazione sessuale nella società non implica che il settore erotico stia morendo di fame, anzi il contrario.

Uno dei negozi online di giocattoli sessuali che riflette l’ascesa del settore erotico è HotWhyNot.com. Esso è il marchio con il maggior impegno nel mercato nazionale.

Come mai hai una forte crescita di follower su Instagram? Perché questo brand ha registrato una forte crescita della sua comunità? Scopriamo insieme i segreti del successo di questo sexy shop e i valori che hanno portato alla sua crescita sul web.

Educazione sessuale

Secondo HotWhyNot, oggi leader nel mercato dei giocattoli erotici, il 50% degli uomini e il 51% delle donne afferma di non aver ricevuto un’educazione sessuale sufficiente nella propria vita.

In assenza di sufficienti fonti di educazione sessuale a scuola o a casa, Internet è diventata la principale fonte di informazioni per conoscere il sesso. Il problema è che online chiunque può trovare tutto e non avere i criteri per discriminare ciò che è vero e ciò che non lo è.

Per questo motivo, HotWhyNot.com si distingue con il suo team composto principalmente da esperti del sesso e sex-coach, poiché offre un’educazione sessuale di qualità.

Internet, la nuova fonte di informazioni sessuali

HotWhyNot.com difende la sicurezza e la conoscenza di sé stessi, la complicità con il partner come due dei pilastri fondamentali per raggiungere la felicità.

L’assenza di informazioni pratiche a livello educativo è proprio ciò che ha spinto gran parte dei giovani (ma anche adulti) a cercare risposte attraverso Internet.

In un mondo completamente tecnologico, segnato da disuguaglianze, violenza di genere e dove l’educazione sessuale non è sempre all’ordine del giorno, sia in casa o nelle scuole, internet sostituisce il ruolo di un insegnante o di una consulenza sul tema della sessualità.

Parlare con un tono freddo e divertente

Il modo per offrire questa educazione sessuale non può essere che farlo con il tono con cui si parla oggi.

Il marchio di giocattoli erotici spiega molti argomenti che al primo contatto possono generare qualche disagio, ma quando si parla senza tabù e con rispetto, la modestia viene messa da parte.

Questa naturalezza, freschezza e umorismo è uno degli aspetti chiave dell’impegno generato da HotWhyNot.

Attenzione immediata e discrezione nell’acquisto

Assistere chiunque abbia domande o dubbi sul sesso in qualsiasi momento e attraverso diversi canali è un pezzo essenziale di questo puzzle.

Pertanto, è molto più facile effettuare indagini tramite uno schermo (nella chat web, tramite WhatsApp o tramite posta), piuttosto che consultare il ginecologo, i genitori o gli insegnanti.

Ci sono anche persone che non si sentono a proprio agio nel consultare i sexy shop fisici.

Per questo motivo, il modello di business del sexy shop in questione è volto alla totale discrezione del prodotto, per quanto riguarda la spedizione e la protezione dei dati.

Il successo di questo sexy shop è accompagnato dai tanti cambiamenti sociali che oggi sono latenti, come ad esempio il movimento femminista.

Con questi cambiamenti, la società si evolve e con essa le nuove generazioni sembrano essere più aperte a parlare di sesso senza tabù, fatto che lascia presagire un promettente futuro per il settore erotico.