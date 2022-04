Continental Ecocontact 6 185/65 R15 88H testate da ATAC: Cosa scopriamo?

Continental Ecocontact 6 sono pneumatici moderni e funzionali, approvati anche da Atac dopo una serie di accurati test sulla misura 185/65 R15 88H, che hanno consentito di stabilire che si tratta di uno dei modelli migliori del mercato.

In primo luogo ti affiderai a un marchio leader nel settore, che nel corso degli anni ha saputo conquistare il favore dei clienti fornendo linee dotate di un ottimo rapporto qualità-prezzo, capaci di durare a lungo nel tempo e assicurare una tenuta di strada decisamente ottimale.

In base ai numerosi test eseguiti è emerso che si tratta di uno pneumatico altamente consigliato dal punto di vista del consumo del carburante.

Non tutti sanno, infatti, che gran parte della benzina che viene consumata dipende dal tipo di ruote che monta la vettura, che rendono la percorrenza più o meno costosa a seconda della strada.

In questo caso, compiendo un investimento iniziale di fascia medio-alta, è possibile risparmiare ingenti somme di denaro negli anni seguenti, andando a percorrere ogni tipo di strada con un minimo dispendio di carburante.

Un altro aspetto che è considerato molto positivo da ATAC è la resistenza all’usura.

I materiali impiegati sono infatti di qualità superiore rispetto a molti dei competitor del mercato e consentono di reggere alla perfezione per diverso tempo senza la necessità di un cambio.

Continental è un marchio che pone grande attenzione alla sicurezza dei passeggeri ma anche alla durata delle sue prestazioni, in modo che una volta scelte le gomme si possa beneficiare della loro funzione per un tempo superiore rispetto ad altre soluzioni della stessa fascia di prezzo.

La valutazione degli utenti è decisamente positiva anche per quanto riguarda la tenuta sulla strada asciutta, ricevendo una valutazione ai massimi livelli per quanto concerne questo parametro.

Sia per le vetture di grandi dimensioni che per le utilitarie, la percorrenza del terreno in condizioni climatiche buone è sicura e scorrevole, mentre la situazione è leggermente meno positiva per quanto riguarda il bagnato.

In particolar modo, è stato valutato che il fenomeno dell’aquaplanning non viene gestito in maniera perfetta pur essendo adeguata: riceve un voto leggermente inferiore in alcune specifiche condizioni climatiche.

Per quanto riguarda il parametro del rumore, questo è piuttosto basso e considerato non fastidioso durante la percorrenza, sia a alta che a bassa velocità.

Questo garantisce il massimo del comfort su ogni genere di strada, assicurando un ulteriore vantaggio a coloro che scelgono di scegliere questo modello per ottenere ottime prestazioni nel tempo.

Anche per quanto riguarda i freni, la valutazione del prodotto è molto positiva sia lateralmente sia centralmente, poiché i materiali impiegati assicurano il massimo dell’aderenza soprattutto su percorsi asciutti, leggermente meno su quelli bagnati seppure il voto è ugualmente sufficiente.

Nel complesso Continental Ecocontact 6 185/65 R15 88H sono un ottimo prodotto da consigliare ai propri clienti, basandosi sul concetto di rapporto qualità-prezzo e di durata nel tempo.

Lo spazio di frenatura è piuttosto breve e pertanto è possibile anche inchiodare riuscendo ad arrestare al meglio il mezzo senza rischiare per i passeggeri all’interno.

Il marchio si conferma ancora una volta uno dei migliori del settore, sia per quanto concerne la scelta dei materiali, sia per l’assemblaggio delle componenti, eseguito a regola d’arte per garantire una lunga durata nel tempo e una manutenzione ordinaria minima.

Se non ti trovi spesso a percorrere strade scivolose o bagnate, si tratta esattamente del modello che fa al caso tuo, venduto a un prezzo ottimo in rapporto alle prestazioni.

Sceglilo non solo se guidi un mezzo piccolo ma anche un autobus o un camion, poiché in base ai test eseguiti da Atac parliamo di una variante perfetta per le sue esigenze.

Consente infatti di risparmiare notevoli quantità di denaro, poiché il consumo di carburante è ridotto al minimo e l’investimento iniziale è colmato da prestazioni valide sotto questo punto di vista.

Contatta il tuo gommista di fiducia per una consulenza e scegli queste gomme sia in estate sia nelle stagioni intermedie, optando per un altro modello solo in inverno a causa della tenuta sufficiente del fenomeno dell’aquaplanning ma non ottimale come per il resto dei parametri analizzati.

Il voto complessivo è comunque ottimo a detta sia degli esperti del settore, sia dei cittadini che hanno montato Continental Ecocontact 6 e beneficiano dei loro vantaggi.