Whatsapp a pagamento: quanto costerà, per chi ci sarà e quando arriva?

La notizia non dovrebbe essere una bufala, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani e testate molto importanti dal punto di vista tecnologico. WhatsApp sarà a pagamento per alcune categorie di utenti, per quanto non è stato ancora rivelato il costo e il momento preciso in cui avrà inizio il provvedimento. WhatsApp a pagamento è una delle notizie acchiappaclick che più si sono moltiplicate nel corso degli anni, da quando la nota app di messaggistica è diventata gratuita dopo un piano iniziale che prevedeva un pagamento minimo per gli utenti della piattaforma. Adesso, però, la soluzione sembra essere reale, secondo quanto riportato da un portale abbastanza noto nel settore. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di WhatsApp a pagamento, relativamente a costo, utenti coinvolti e tanto altro ancora.

Whatsapp a pagamento: quali utenti riguarderà?

La buona notizia per gli utenti di WhatsApp riguarda il piano di abbonamento che riguarderà WhatsApp a pagamento. Il costo che dovrà essere sostenuto da parte degli utenti WhatsApp non riguarda tutti coloro che utilizzano l’applicazione di messaggistica in modo gratuito, ma solo quegli utenti che si servono di WhatsApp Business; si tratta di una categoria ancora non molto sviluppata in Italia ma che, negli ultimi mesi, è diventata sempre più diffusa sulla base delle enormi potenzialità offerte da WhatsApp Business.

Grazie a questa piattaforma, ogni azienda può utilizzare un contatto specifico, slegato dal proprio contatto personale, vendendo direttamente prodotti e dalla piattaforma, potendo supportare un numero di chat maggiore e, soprattutto, non legando il proprio contatto aziendale a quello personale. La soluzione di WhatsApp a pagamento per tutti coloro che utilizzano WhatsApp Business ricorda, da vicino, anche quella utilizzata da Twitter, con la versione Twitter Blue, a pagamento, che riguarda chi vuole ottenere una sorta di potenziamento dalla piattaforma. Si tratta semplicemente del più classico dei pacchetti premium per chi vuole utilizzare una versione più estesa e migliore di WhatsApp.

Whatsapp a pagamento: quanto costa e quando ci sarà?

Per quanto sia stata annunciata, anche se in maniera ancora ufficiosa, la nuova versione di WhatsApp a pagamento, non è ancora chiaro quando la nota piattaforma di messaggistica online, presente in modo gratuito in tutto il mondo, arriverà per gli utenti di WhatsApp Business. Si sa già che WhatsApp a pagamento riguarderà solo coloro che vogliono servirsi del piano Business, che dovrà essere, dunque, pagato; non è ancora possibile sapere quando e come sarà disponibile WhatsApp a pagamento, né quale sarà il costo della piattaforma. Per avere aggiornamenti sotto questo punto di vista, bisognerà attendere news e update da parte di WhatsApp.