Come funziona l'Unione Europea: guida 2026

L'architettura istituzionale dell'Unione Europea è il risultato di decenni di negoziati, revisioni dei trattati e aggiustamenti pragmatici che hanno stratificato competenze, equilibri di potere e procedure decisionali in un sistema che non trova precedenti nella storia delle organizzazioni internazionali. Capire come funziona l'Unione Europea richiede di abbandonare le categorie dello Stato federale e quelle dell'organizzazione intergovernativa classica: l'UE è qualcosa di ibrido, costruito su tensioni mai del tutto risolte tra sovranità nazionale e integrazione sovranazionale, tra efficienza decisionale e legittimità democratica. Tensioni che, a quasi settant'anni dalla firma dei Trattati di Roma, continuano a modellare ogni riforma e ogni crisi.

Il Trattato di Lisbona del 2009 rimane il testo fondamentale che regola l'attuale assetto dell'Unione, avendo incorporato gran parte delle innovazioni che il Trattato costituzionale del 2004 — bocciato dai referendum francese e olandese — non era riuscito a introdurre. Da allora il quadro giuridico-istituzionale è rimasto sostanzialmente stabile nella sua struttura portante, pur essendo stato messo alla prova da crisi di portata inedita: la crisi dell'eurozona, la gestione dei flussi migratori, la pandemia da Covid-19, l'aggressione russa all'Ucraina e le tensioni commerciali con gli Stati Uniti che nel 2025-2026 hanno ridisegnato la geopolitica economica globale. Ogni crisi ha evidenziato sia i limiti del sistema sia la sua capacità di adattamento, spesso attraverso strumenti giuridici creativi — come il meccanismo SURE o il Next Generation EU — che si situano ai margini dei trattati vigenti.

Una lettura superficiale delle istituzioni europee tende a proiettare su di esse la logica della separazione dei poteri propria degli Stati nazionali: esecutivo, legislativo, giudiziario. La realtà è più complessa e più interessante. Le funzioni sono distribuite in modo trasversale tra organismi con mandati diversi, legittimità diverse e relazioni reciproche che variano a seconda del settore di policy. Comprendere come funziona l'Unione Europea significa, prima di tutto, capire chi decide cosa, con quale procedura e con quale peso relativo degli attori in gioco.

Il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'UE: differenze di ruolo e di composizione

Una delle confusioni più ricorrenti — persino in ambienti specializzati — riguarda la distinzione tra il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, due organi che condividono parte del nome ma svolgono funzioni radicalmente diverse all'interno dell'architettura istituzionale. Il Consiglio Europeo, composto dai capi di Stato o di governo dei ventisette Stati membri più il suo Presidente — carica a cui dal novembre 2024 siede António Costa — e la Presidente della Commissione, non ha potere legislativo diretto; definisce le priorità politiche generali dell'Unione, adotta le grandi orientazioni strategiche e sblocca i dossier politicamente più sensibili attraverso le conclusioni delle sue riunioni, che si tengono di norma quattro volte l'anno a Bruxelles. Il Consiglio dell'UE, invece, è il co-legislatore insieme al Parlamento Europeo: si riunisce in diverse formazioni tematiche — Affari Generali, Ecofin, Agricoltura, Competitività, tra le principali — con i ministri nazionali competenti per materia, e vota le proposte legislative presentate dalla Commissione secondo regole di maggioranza qualificata o, in alcuni settori sensibili come la fiscalità, all'unanimità. La Presidenza di turno del Consiglio, che ruota ogni sei mesi tra gli Stati membri, svolge un ruolo di facilitazione dei negoziati e di definizione dell'agenda dei lavori; nel primo semestre 2026 spetta alla Polonia, che ha ereditato il mandato dalla presidenza danese del secondo semestre 2025.

La Commissione Europea: iniziativa legislativa e ruolo esecutivo

La Commissione Europea detiene il monopolio dell'iniziativa legislativa nell'ambito delle competenze comunitarie, il che la rende un attore di peso sproporzionato rispetto alla sua dimensione apparente: nessuna proposta di legge europea può essere formalmente adottata dal Parlamento e dal Consiglio senza che la Commissione l'abbia presentata, salvo in casi eccezionali previsti dai trattati. Questo potere di agenda è il vero nervo del sistema, perché consente alla Commissione di determinare quali temi entrano nel ciclo legislativo e con quale formulazione tecnica, influenzando in modo sostanziale i margini di negoziazione successivi. La Commissione presieduta da Ursula von der Leyen — riconfermata per un secondo mandato nel 2024 — ha strutturato le proprie priorità attorno a tre grandi assi: la competitività industriale (oggetto del Rapporto Draghi del settembre 2024, che ha avuto un'influenza diretta sull'agenda legislativa del 2025-2026), la transizione verde e la sicurezza. Sul piano esecutivo, la Commissione gestisce il bilancio dell'Unione, sorveglia l'applicazione del diritto europeo negli Stati membri e può avviare procedure di infrazione nei confronti dei governi che non adempiono agli obblighi derivanti dai trattati o dalla legislazione derivata.

Il Parlamento Europeo: poteri legislativi e limiti della funzione di controllo

Il Parlamento Europeo, eletto direttamente dai cittadini europei ogni cinque anni — con l'ultima tornata elettorale svoltasi nel giugno 2024 — è l'istituzione che ha registrato la crescita più significativa di poteri nel corso dell'evoluzione dei trattati, passando da organo consultivo a co-legislatore paritario rispetto al Consiglio nella grande maggioranza delle materie. La procedura legislativa ordinaria, che si applica alla quasi totalità dei settori, prevede fino a tre letture in cui Parlamento e Consiglio negoziano il testo finale, spesso ricorrendo ai cosiddetti trilogues, incontri informali ma praticamente decisivi in cui i rappresentanti delle tre istituzioni — Commissione inclusa — trovano un accordo prima del voto formale. Il Parlamento approva inoltre il bilancio pluriennale dell'Unione, il Quadro Finanziario Pluriennale, e ha il potere di censurare la Commissione con una mozione di sfiducia, uno strumento che non è mai stato utilizzato con successo ma che costituisce un elemento rilevante nell'equilibrio dei poteri. I limiti della funzione parlamentare europea rimangono però strutturali: l'assenza del potere di iniziativa legislativa autonoma, la competenza ridotta in materie quali la politica estera e di sicurezza comune — dove i meccanismi intergovernativi prevalgono — e la distanza percepita dai cittadini nazionali, che si riflette nei tassi di astensione alle europee, continuano a caratterizzare il Parlamento come un organo potente ma non pienamente equiparabile a un parlamento nazionale.

La Corte di Giustizia dell'UE e il primato del diritto europeo

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sede a Lussemburgo, è il pilastro giurisdizionale del sistema e il guardiano del primato del diritto europeo sul diritto nazionale: il principio elaborato dalla Corte stessa a partire dalla sentenza Van Gend en Loos del 1963 e dalla sentenza Costa c. ENEL del 1964 — entrambe pietre miliari che nessun trattato ha mai formalizzato esplicitamente ma che tutti i trattati successivi hanno presupposto — ha trasformato l'ordinamento europeo in qualcosa di qualitativamente diverso dal diritto internazionale classico, producendo effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini e delle imprese senza necessità di recepimento da parte degli Stati. La Corte si articola in due organismi distinti: la Corte di Giustizia in senso stretto, che tratta i rinvii pregiudiziali dei giudici nazionali, i ricorsi per inadempimento degli Stati e i ricorsi di annullamento, e il Tribunale, competente in prima istanza per i ricorsi diretti di persone fisiche e giuridiche. Le sentenze della Corte hanno avuto un impatto normativo spesso superiore a quello di intere sessioni legislative: basti pensare alle pronunce in materia di protezione dei dati personali, di concorrenza fiscale o, più di recente, alle questioni legate allo stato di diritto e ai meccanismi di condizionalità finanziaria nei confronti degli Stati membri che hanno eroso le garanzie democratiche interne.

Le procedure decisionali: maggioranza qualificata, codecisione e unanimità

Le regole di voto e le procedure attraverso cui le istituzioni adottano le decisioni definiscono, nella sostanza, gli equilibri reali di potere all'interno dell'Unione; comprendere come funziona l'Unione Europea sul piano operativo significa, in larga misura, conoscere queste procedure con precisione tecnica. La maggioranza qualificata nel Consiglio — applicabile alla maggior parte delle materie legislative — richiede il voto favorevole del 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione totale dell'Unione: una formula che garantisce una doppia legittimità, statale e demografica, e che rende i grandi Stati più influenti nelle negoziazioni senza attribuire loro un diritto di veto. L'unanimità rimane obbligatoria in settori considerati nucleo duro della sovranità nazionale: fiscalità, politica estera e di sicurezza, adesione di nuovi Stati, revisione dei trattati. Questo requisito produce un effetto di blocco strutturale che ha alimentato negli ultimi anni un dibattito tecnico — rilanciato dalla Conferenza sul Futuro dell'Europa del 2022 e ripreso nei lavori preparatori delle riforme istituzionali ancora in corso nel 2026 — sull'opportunità di estendere il voto a maggioranza qualificata anche alla politica estera, almeno per alcune categorie di decisioni. Le procedure di cooperazione rafforzata, che consentono a un gruppo di almeno nove Stati di procedere in avanti su una materia senza attendere il consenso unanime degli altri, rappresentano una valvola di sfogo che ha trovato applicazione concreta in settori come il diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere e, in forma più ambiziosa, nell'istituzione della Procura Europea (EPPO), operativa dal 2021 con quarantaquattro Stati partecipanti su ventisette membri dell'Unione.