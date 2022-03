Come mostrare il Green pass su iPhone ed Apple Watch

Ulteriori novità in casa Apple che, dopo il rilascio dei nuovi dispositivi e del nuovo sistema operativo iOS 15.4, annuncia la possibilità per i device italiani di inquadrare ed inserire il Green pass. Pare che questa possibilità, fino ad ora non a disposizione degli utenti italiani, non sia stata merito del nuovo OS, ma del suo predecessore, iOS 15.1 Cupertino. La nuova funzionalità del sistema è stata sbloccata e, in questa guida, scopriremo passo dopo passo come sfruttarla a pieno, in tutta la sua semplicità.

Come mostrare il Green pass con iPhone

Iniziamo subito la nostra guida inquadrando con la fotocamera posteriore dell’iPhone il Qr code del Green pass, stampandolo precedentemente o, riprendendolo dallo schermo di un altro dispositivo, PC, tablet o mobile, non ha importanza. A questo punto, dovrebbe comparire un link sotto il riquadro della fotocamera. Una volta toccato, ci indirizzerà verso una nuova scheda in cui viene richiesto di aggiungere il certificato a Wallet e Salute. Una volta fatto, tocchiamo il tasto blu in fondo e, dopo aver controllato i dati, tocchiamo su “Vedi su Wallet”. A questo punto il Green pass sarà caricato nel portafogli digitale del nostro dispositivo, insieme a carte di credito, biglietti aerei e qualsivoglia tipo di documento disponibile al suo interno.

Al termine della procedura, Wallet sincronizzerà la nuova aggiunta su ogni altro dispositivo Apple da noi posseduto, rendendo il Green pass disponibile anche su un eventuale Apple Watch. Cliccando tre volte il tasto destro del telefono, il certificato apparirà automaticamente, mentre su Apple Watch non dovremo fare altro che toccare per il medesimo numero di volte il tasto posto al di sotto della corona, sempre sulla destra. Codici di protezione criptano i dati sanitari tenendoli sicuri. Lo sblocco facciale o ad impronta coadiuva la segretezza delle informazioni. I dettagli del Green pass disponibili su Apple Wallet, dunque, saranno visibili solo quando il possessore del dispositivo deciderà di decriptarli.