Netflix ha rilasciato il trailer del suo prossimo teen drama: Heartstopper basato sull’omonima serie di graphic novel scritto e disegnato da Alice Osmen. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di trama, cast, produzione e data di uscita di Heartstopper.

Trama di Heartstopper

Heartstopper permette di entrare nel mondo adolescenziale per raccontare le difficoltà quotidiane che i giovani si trovano ad affrontare. Il quieto Charlie, nell’istituto scolastico maschile che frequenta, incontra Nick, appassionato di rugby e tra i due nasce una solida amicizia che nel corso della storia si rivelerà un rapporto molto più intimo e profondo.

Sullo sfondo della loro storia ci sono i gli amici dei due che si trovano ad affrontare problematiche affini alle loro, il disagio adolescenziale, la difficolta che si fa ad esprimersi, la paura di mostrarsi per ciò che si è veramente, l’incapacità di relazione con gli altri e l’esplorazione e l’accettazione di sé stessi; aiutandosi e supportandosi a trovare la loro più intima natura. L’amore inatteso tra i due porta a tanti dubbi, domande e riflessioni nelle quali i due giovani dovranno prima perdersi per poi ritrovarsi e iniziare a costruire il loro rapporto.

Cast e produzione di Heartstopper

La See Saw Films nel 2019 ha acquistato i diritti dei romanzi ma solo a gennaio 2021 viene annunciato che la serie sarà distribuita da Netflix con una prima stagione di otto episodi che vedrà l’autrice dei romanzi Alice Oseman come sceneggiatrice e Euros Lyn come regista e proddutore esecutivo. Il cast è composto da attori giovanissimi principalmente esordienti: i due protagonisti Charlie Spring e Nick Nelson sono rispettivamente interpretati da Joe Locke e Kit Connor, gli altri personaggi: William Gao interpreta Tao Xu, Yasmin Finney è Elle Argent, Corinna Brown è Tara Jones, Kizzy Edgell è Dracy Olson, Sebastian Croft è Ben Hope. Le riprese sono iniziate ad aprile 2021 e sono terminate a Giugno.

Quando e dove vedere Heartstopper

Netflix ha annunciato che la serie sarà disponibile sulla sua piattaforma streaming a partire dal 22 aprile 2022. Bisognerà, dunque, attendere affinché sia possibile vedere la nuova serie direttamente sulla piattaforma di streaming.