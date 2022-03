I nuovi smartphone fotografici Xiaomi, tutte le info

Arrivano in Italia dopo il lancio ufficiale in Cina. Xiaomi che, negli ultimi anni ha dominato il mercato della telefonia mobile, si appresta a proporre una nuova gamma di dispositivi incentrati sulla fotografia di qualità. Lo Xiaomi 12 è il punto di partenza della nuova rivoluzione del brand, a cui si affiancano il 12 Pro e il 12x. Visto il successo riscosso dalle uscite più recenti dell’azienda, i nuovi smartphone Xiaomi rappresenteranno, sicuramente, un fiore all’occhiello per il mercato tech contemporaneo. Scopriamo le ultime news riguardo i nuovi device proposti dal brand.

I nuovi smartphone Xiaomi nel dettaglio

Sono diversi gli aggiornamenti che Xiaomi ha effettuato dal punto di vista hardware sui suoi nuovi dispositivi. Con processori di ultima generazione prodotti da Qalcomm, Snapdragon 8 Gen 1 sui modelli 12 e 12 Pro e display più definiti, le funzionalità dei nuovi Xiaomi promettono già bene. La ricarica rapida non mancherà nella pletora di pregi dei device, al passo coi tempi, con un occhio di riguardo nei confronti dell’apparato fotografico. Già in Cina, Xiaomi 12 sta riscuotendo grandi dosi di consensi con la sua intelligenza artificiale più precisa ed efficace. I tre smartphone della nuova gamma presenteranno tripla fotocamera con grandangolo principale da 50 megapixel e capacità di registrazione fino agli 8K, caratteristica proposta sia su 12 Pro che 12.

L’azienda promette innovazione dal punto di vista dell’ottimizzazione multimediale grazie alla tecnologia Xiaomi ProFocus, in grado di identificare e tracciare in modo intelligente gli oggetti. Attraverso questa funzione, gli smartphone preverranno immagini offuscate o fuori fuoco quando si fotografano soggetti in movimento. La messa a fuoco automatica per occhi e viso è tra le funzionalità presenti all’interno dei device. Non solo, con Ultra Night Video, i dispositivi saranno in grado di girare video a luminosità scarsa promettendo frames nitidi. Ritorna la modalità One-Click AI Cinema, con le varie funzioni editing professionali. Con 6,28 pollici su Xiaomi 12 e 12x, i due dispositivi si differenziano da Pro che presenta, invece una diagonale del display di 6,7 pollici. Già disponibili in nero, blu e viola, i nuovi Xiaomi entrano nella fascia alta del mercato con prezzi che vanno dai 699,99 a 1199,9 euro, a seconda delle varianti, della tipologia e della memoria interna.