Come organizzare un viaggio a Milano? Milano simbolo della moda, della finanza e del design è una meta spesso considerata più che altro per la sua vivacità, per partecipare a un evento, per la sua movida.

A Milano è possibile addentrarsi in un viaggio alla scoperta della bellezza della città, le innumerevoli opere d’arte e architettoniche, la storia, i suoi scenari unici che portano i turisti ad amare questa città. Ma come organizzare al meglio il tuo viaggio a Milano? Lo scopriamo insieme!

Come raggiungere Milano

Per organizzare il viaggio devi innanzi tutto decidere come raggiungere Milano. In genere, il mezzo più comodo per arrivare in città è sicuramente l’aereo. Puoi scegliere di scendere a Linate oppure a Malpensa e da lì raggiungere facilmente il tuo albergo o B&B.

Per raggiungere Milano dall’aeroporto il consiglio è di prendere un taxi Malpensa che ti possa lasciare direttamente davanti al tuo albergo in questo modo non dovrai barcamenarti con le valigie sui mezzi pubblici.

In ogni caso se volessi prendere i mezzi pubblici devi sapere che Malpensa è collegato alla stazione centrale dei treni sia attraverso il treno sia con il pullman. In treno è possibile raggiungere la stazione centrale di Milano in circa 30 minuti. Se invece si prende l’autobus allora in genere è necessaria un’oretta per raggiungere la stazione centrale.

Scegliere un hotel o B&B

Milano offre un’ampia scelta di B&B e hotel tra i quali scegliere dove soggiornare. Il consiglio è di trovare una struttura che sia in zona centrale in questo modo potrai muoverti agevolmente in tutta la città a piedi oppure attraverso i mezzi di trasporto pubblico cittadino che possono portarti ovunque, anche nei dintorni della città.

Scegliere un hotel in centro, dunque, è il primo parametro da utilizzare nella ricerca ma non l’unico! Infatti, dato che siete a Milano perché non approfittarne per soggiornare in hotel peculiari e diversi dal solito? La città ha un’offerta alberghiera davvero unica e dinamica! Quindi approfittane cercando gli hotel e i B&B più innovativi e creativi.

Crea un tour giornaliero

Per riuscire a godere di tutte le bellezze di Milano ti consiglio di creare un tour giorno per giorno in questo modo avrai la possibilità di non perderti nessuna attrazione! Se devi raggiungere delle mete più lontane dal tuo hotel che necessitano di prendere i mezzi pubblici, controlla già quali sono le linee della metro e quelle degli autobus che ti permetteranno di arrivare comodamente a destinazione. Ma quali sono le mete da non perdere? Scopriamolo!

Quali sono le principali attrazioni di Milano

Elencare tutte le bellezze di Milano in una sola guida non è possibile perché sono davvero tantissime! Per questo motivo ti suggeriamo alcune delle attrazioni più interessanti quelle che possono essere considerate imperdibili:

Il Duomo di Milano: la prima tappa obbligatoria è sicuramente il Duomo e un tour sulle sue guglie fino a raggiungere la famosa Madonnina.

la prima tappa obbligatoria è sicuramente il Duomo e un tour sulle sue guglie fino a raggiungere la famosa Madonnina. Galleria Vittorio Emanuele II: la galleria costruita agli inizi dell’ottocento è elegante, luminosa, lussuosa ricca di negozi di alta classe e dei principali marchi di moda mondiali e di ristoranti.

la galleria costruita agli inizi dell’ottocento è elegante, luminosa, lussuosa ricca di negozi di alta classe e dei principali marchi di moda mondiali e di ristoranti. Il Teatro Alla Scala di Milano: se vuoi fare un’esperienza davvero unica visita la Scala il famoso teatro milanese e se hai la possibilità acquista dei biglietti e vai a vedere l’opera!

se vuoi fare un’esperienza davvero unica visita la Scala il famoso teatro milanese e se hai la possibilità acquista dei biglietti e vai a vedere l’opera! Il Castello Sforzesco: gli Sforza sono stati a lungo la famiglia simbolo di Milano, ecco perché il castello è una meta da non perdere per la sua storia e per la rappresentazione artistica e architettonica.

gli Sforza sono stati a lungo la famiglia simbolo di Milano, ecco perché il castello è una meta da non perdere per la sua storia e per la rappresentazione artistica e architettonica. Parco Sempione: sei alla ricerca di un po’ di verde? Allora non puoi assolutamente perderti una passeggiata nell’immenso Parco Sempione, il posto perfetto per rilassarti e non pensare a nulla!

E la sera? Non perderti una passeggiata sui Navigli a scoperta della movida Milanese! Queste sono solo alcune delle attrazioni che ti aspettano a Milano!