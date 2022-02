La progettazione di un vigneto è un’attività molto delicata, che deve essere svolta con grande precisione, a partire dalla possibilità di stabilire la varietà di vino da scegliere e proseguendo con la scelta del portinnesto più adeguato per le barbatelle. Dopo aver realizzato un vero e proprio progetto di ciò che vogliamo mettere a punto, però, bisogna procurarsi l’elemento essenziale per procedere nelle fasi successive, costituito proprio dalle barbatelle, che andranno messe a dimora. Ma dove comprare le barbatelle per creare il nostro vigneto? A nostra disposizione ci sono diverse possibilità, ma è sempre opportuno essere a conoscenza di qualche elemento utile per scegliere nella maniera corretta.

Dove acquistare le barbatelle per il vigneto

Sono numerose, come dicevamo, le possibilità per la scelta di questo importante elemento. La vendita barbatelle avviene ad esempio nei vivai specializzati. Esistono vivai di grandi dimensioni, delle attività che si occupano direttamente della produzione delle barbatelle, che poi vengono messe in vendita. Ci sono poi vivai più piccoli che si occupano della distribuzione di questi prodotti.

Tra i vivai che si occupano della vendita di barbatelle non possiamo non citare Vivai Sommadossi, che opera a Trento, ma si occupa di vendere questi prodotti in tutta Italia.

Le barbatelle si possono trovare anche nei negozi di giardinaggio o di enologia, ma nella scelta bisogna tenere in considerazione diversi fattori, come quelli che riguardano la varietà delle barbatelle da scegliere, le proposte dei portinnesti e l’adattabilità alle condizioni climatiche dell’area di riferimento, nella quale si vuole operare per la realizzazione del vigneto.

Sicuramente un’ampia opportunità è rappresentata dalla vendita di barbatelle tramite internet. È possibile rivolgersi ad un vivaio specializzato che si occupa della vendita di questi elementi in tutta Italia. In questo modo sarà davvero semplice ottenere i prodotti che ci servono.

Consigliamo sicuramente di scegliere avendo delle idee molto chiare su ciò che si vuole mettere a punto, per avere a disposizione le barbatelle che sono necessarie nei tempi previsti, tenendo conto della varietà e del portinnesto più adeguato.

Ciò che non bisogna trascurare è rappresentato dalla programmazione del progetto che si vuole realizzare, per usufruire sempre dei prodotti più adeguati nei tempi che ci servono per portare avanti il nostro lavoro.

Come scegliere le barbatelle

Ci sono vari elementi che devono essere tenuti presenti quando si ha la necessità di scegliere delle barbatelle. Uno di questi fattori è rappresentato dalla lunghezza. È bene ricordare che questi elementi sono disponibili in diverse lunghezze, che possono andare da circa 35 centimetri fino ad arrivare anche a 80 centimetri.

Altri fattori da considerare riguardano la varietà e il portinnesto. Non si deve procedere a caso, ma bisogna mettere a punto un progetto molto preciso che riguarda anche lo studio della varietà dell’uva. Si tratta sicuramente di una questione di gradimento, ma anche della possibilità di adattare la produzione alla zona climatica in cui ci troviamo.

Proprio per questo motivo la scelta della varietà deve essere presa non solo tenendo conto delle preferenze personali, ma anche potendo contare sull’adattamento dell’uva in base al clima dell’area nella quale viene coltivata. Potrebbe essere importante scegliere dei vitigni autoctoni, che si sono adattati nel corso del tempo alle condizioni della zona e del clima.

Solo dopo aver stabilito la varietà dell’uva, le caratteristiche del portinnesto e la lunghezza delle barbatelle è possibile procedere all’acquisto, che come abbiamo visto deve essere sempre un’operazione alla quale fare attenzione, rivolgendosi ai migliori vivai specializzati. È necessario comunque stabilire anche la quantità delle barbatelle da acquistare, calcolando in anticipo di quanti prodotti si ha bisogno. In genere questi elementi sono venduti a fasci e non in maniera singola. Anche tenere conto di questo parametro è importante, ordinando in anticipo se si ha la necessità di ottenere un numero elevato di barbatelle per il progetto che si vuole realizzare.