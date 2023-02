L’inglese è la lingua più parlata al mondo e consente di poter ottenere diversi vantaggi se si può documentare la propria conoscenza. Infatti, in base al livello di partenza si può cercare di migliorare e sviluppare nuove competenze. Il miglior metodo per far ciò, è che ottenere una certificazione d’inglese valida e rilasciata da enti riconosciuti sul piano internazionale. Se ci si assicura di avere una certificazione, i benefici possono tornare utili sia se si tratta di uno studente sia se si tratta di un lavoratore.

Ecco come ottenere una certificazione d’inglese.

Contenuti









Certificazione d’inglese

L’inglese è imprescindibile nei tempi odierni, siccome è richiesto da diverse aziende (non per forza straniere) e gli attestati permettono di salire in graduatoria quando si partecipa ad un concorso pubblico. Se invece si è ancora alunni al liceo, la certificazione assicura crediti formativi, così come vengono riconosciuti all’Università. Le certificazioni rilasciate dagli enti internazionali e valide su tutti i territori europei sono: toefl, toeic, ef set, ielts e cambridge english. Ogni certificazione ha delle voci diverse o sono indicate per chi deve conseguire obiettivi ben specifici.

Ma in ogni caso, la domanda è: come ottenere una certificazione d’inglese?

Frequentare un corso d’inglese

Frequentare un corso d’inglese è essenzialmente utile per poter essere certi di conseguire con buoni risultati la verifica finale alla quale ci si iscrive. L’importante è scegliere un corso che possa sposarsi con il livello base, ma per accertarsi di ciò basta semplicemente dedicarsi ad un test preliminare. Il test delle conoscenze di base lo si effettua nella scuola d’inglese scelta da frequentare, oppure online da insegnanti madrelingua.

L’elemento portante di un corso, che sia in presenza o in streaming, è l’opportunità di poter dialogare in lingua straniera con il professore e con gli altri studenti, così da poter ampliare il proprio bagaglio di vocaboli. Se si frequenta un corso, si è più inclini a mantenere ben salda l’attenzione e ad esercitarsi soprattutto nell’ascolto e nella conversazione, fattori che difficilmente si tendono ad allenare quando si opta per iscriversi alla verifica finale da autodidatta.

Esercitarsi con la grammatica

Per ottenere una certificazione d’inglese si presuppone un’ottima conoscenza della grammatica e della sintassi. Per arrivare il più preparati possibile, durante un corso in lingua straniera è in programma di acquistare degli appositi manuali sui quali sono contenuti degli esercizi. Svolgendo l’esercizio in classe è possibile essere corretti dall’insegnante e si comprendono gli errori, ma soprattutto si viene valutati gradualmente per notare i punti deboli e i punti forti.

Migliorare l’ascolto e la lettura

Siccome nella verifica finale è richiesto il conseguimento della voce “listening”, per arrivare preparati al meglio è possibile, anche in questo caso, esercitarsi a più riprese. Per abituare l’orecchio ad udire suoni diversi dalla propria lingua a causa dell’accento differente, così come per entrare in confidenza con nuove parole, è consigliato ascoltare programmi televisivi, canzoni, film, serie tv in lingua originale.

Chiaramente bisogna scegliere prodotti che siano di matrice inglese, siccome è la lingua interessata. Stesso discorso per i libri, qualsiasi essi siano, è fondamentale che siano in lingua inglese così da esercitare l’occhio nella lettura.

Conversare

L’opportunità di seguire i corsi d’inglese è ghiotta, proprio perché si ha l’opportunità di poter dialogare con chi ha una padronanza totale della lingua. Se si opta per iscriversi alla verifica finale studiando da autodidatta, si può sempre studiare dai libri, ma al contrario non si può conversare. Praticare l’inglese, è uno dei migliori modi per ottenere la certificazione. Poter parlare con una madrelingua, è la miglior occasione di apprendere anche la pronuncia, non solo in vocaboli presi a sé.

Inoltre, si può imparare a conversare su qualsiasi tematica si voglia, piuttosto che nella sola presentazione di sé stessi.