PrimaLuce, il nuovo servizio gratuito di audit energetico sugli elettrodomestici e pannelli fotovoltaici

ComparaSemplice.it lancia online PrimaLuce, un audit energetico gratuito rivolto a tutti i consumatori. Il comparatore di tariffe, in questo modo, consolida il proprio ruolo nella consulenza sul risparmio energetico.

PrimaLuce può essere raggiunto visitando questa pagina: https://primaluce.comparasemplice.it/

Lo scopo di PrimaLuce è evidenziare il peso in bolletta dei principali elettrodomestici di casa. Infatti, un frigorifero o una lavatrice datati, possono arrivare a consumare fino al 50% in più rispetto a un prodotto nuovo e progettato secondo i nuovi standard di efficienza energetica.

L’audit è in grado di aiutare nella valutazione di un eventuale acquisto di un nuovo elettrodomestico dalle migliori performance energetiche.

Inoltre, grazie a PrimaLuce, è possibile ottenere una stima di costi per l’installazione di un impianto fotovoltaico e un calcolo di tempi di rientro dell’investimento, tenendo conto dell’autoconsumo e dell’immissione in rete dell’energia prodotta.

Una famiglia tipo che volesse rinnovare interamente un parco elettrodomestici datato 10 anni, secondo i dati raccolti da PrimaLuce, risparmierebbe fino a 2.000 euro annui così suddivisi: circa 1.000 euro di risparmio per una caldaia a condensazione, circa 300 euro per l’utilizzo di un condizionatore, e circa 60 euro per ciascuna lavatrice, lavastoviglie e frigorifero.

Oltre a quantificare l’eventuale risparmio annuale in termini economici, PrimaLuce è in grado anche di calcolare il risparmio nel consumo annuo di kWh (l’unità di misura dell’energia) e di Smc (l’unità di misura del volume di gas). Per calcolare la spesa e il conseguente risparmio in kWh e Smc, PrimaLuce viene costantemente aggiornato con i costi finiti in bolletta definiti da ARERA.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, invece, grazie a PrimaLuce scopriamo che installando un impianto di 3kW con accumulatore a Roma e Napoli si può rientrare dell’investimento in 2 anni per una famiglia media (così come definita da ARERA) che consuma 2.700 kWh all’anno. Inserendo gli stessi dati, utilizzando un impianto installato a Milano, il rientro dell’investimento sale a 3 anni.

L’audit energetico degli elettrodomestici viene effettuato attraverso un chatbot collegato a un database di oltre 140mila modelli di elettrodomestici. L’utente viene guidato da Kosmo, la simpatica mascotte di PrimaLuce, con alcune semplici ma strategiche domande sul tipo di elettrodomestici presenti in casa e sul loro utilizzo. Anche per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici le domande poste dall’assistente virtuali sono molto semplici e la stima per il calcolo finale richiede solamente qualche secondo.

“Con PrimaLuce – dichiara Andrea Conte, CEO di ComparaSemplice.it – offriamo agli utenti un documento gratuito ma di grande valore per l’efficientamento energetico domestico. PrimaLuce è un modo per celebrare i 10 anni di vita del nostro servizio e ringraziare in modo concreto i milioni di clienti che ci hanno accordato fiducia, soprattutto in un momento difficile per le finanze delle famiglie italiane. ComparaSemplice.it, grazie a PrimaLuce, – conclude Conte – si pone ancor di più come un punto di riferimento online per tutti i consumatori”.

I dati inseriti dagli utenti vengono processati dagli algoritmi di calcolo di PrimaLuce che restituisce, via e-mail, un Pdf con l’analisi personalizzata dei consumi e tanti consigli su come risparmiare e abbattere il costo delle bollette senza rinunciare al comfort casalingo.

Cloud Care S.p.A.

Cloud Care S.p.A. è un’azienda nata nel 2012 leader nei servizi di Web Sales, Web Chat e Lead Generation. L’azienda è attiva nei mercati dell’energia, delle telecomunicazioni e delle assicurazioni. Cloud Care è proprietaria di ComparaSemplice.it, portale online leader in Italia per il confronto dei prezzi di energia, Internet e prodotti assicurativi. Cloud Care fornisce soluzioni avanzate di Chat & Contact Center e Customer Base Management. Nel 2021 Cloud Care S.p.A. è stata acquisita da Investcorp, global provider specializzato in investimenti alternativi in private equity, immobili, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in GP e infrastrutture.

ComparaSemplice.it

Sito di comparazione dei servizi di energia, ADSL, telefonia fissa e mobile, assicurazioni e noleggio auto a lungo termine. ComparaSemplice.it è nato nel 2013 ed è divenuto in poco tempo leader in Italia nella gestione del rapporto pre e post-vendita con il cliente, coniugando innovazione e tecnologia, grazie a modelli di Intelligenza Artificiale e al tocco umano di consulenti interni localizzati esclusivamente in Italia.

Contatto Ufficio Stampa Cloud Care S.p.A.

fabrizio.comerci@cloud-care.it

massimiliano.ricci@cloud-care.it