Come scegliere cover per smartphone: suggerimenti per trovare il modello migliore

Avete mai provato ad uscire di casa senza avere lo smartphone in tasca? Si tratta di una sensazione, in effetti, davvero spiacevole, quasi una sorta di ansia nel non avere a disposizione lo strumento che è diventato fondamentale nella vita di tutti i giorni. Proprio in virtù del suo ruolo centrale, è importante anche conservarlo sempre in maniera corretta.

Ecco spiegato il motivo per cui il proprio smartphone dovrebbe essere sempre protetto in maniera impeccabile, comprando quindi un’apposita cover per soddisfare esigenza. Tra pericoli “casalinghi”, come ad esempio figli o animali domestici, disattenzioni, urti involontari e così via, sono numerose le situazioni che possono mettere a repentaglio l’integrità del vostro dispositivo mobile. Ecco spiegato il motivo per cui le smartphone cover sono così apprezzate e diffuse.

Gli aspetti che possono fare la differenza in fase di scelta

Nel momento in cui si ha intenzione di comprare una custodia nuova per il proprio smartphone, c’è sempre da riflettere bene a fondo e tenere a mente alcuni aspetti che possono fare la differenza. Scendendo un po’ più nello specifico, si deve controllare la compatibilità con il proprio device, ma anche la tipologia di cover tra quelle presenti sul mercato, i materiali con cui è stata realizzata, la presenza di varie funzionalità anche di carattere d’accessorio e le modalità con cui verrà usata.

Rispondendo a tutte queste “domande”, ecco che diventa più facile individuare la soluzione più adatta alle proprie necessità. È bene tenere sempre a mente come sia fondamentale puntare su una cover che sia in grado di evitare di danneggiare o condizionare le prestazioni dello smartphone. Al contempo, deve essere sufficientemente resistente, in maniera tale da contrastare adeguatamente potenziali urti o cadute.

I tipi di cover più diffusi

Senza ombra di dubbio, le cover che vanno per la maggiore sono quelle realizzate in silicone. Si tratta di un materiale che presenta notevoli punti di forza, tra cui il fatto di garantire un alto livello di leggerezza, ma anche di morbidezza. Al tempo stesso, però, riesce a offrire un alto livello di resistenza. Un’altra caratteristica che emerge fin da subito con una cover in silicone è indubbiamente quella di essere molto semplice da pulire. Sul mercato si possono trovare modelli a non finire, disponibili in vari stili e colorazioni, con un’ampia possibilità di personalizzazione.

Tra le custodie che sono maggiormente diffuse in commercio troviamo anche quelle che vengono ribattezzate bumper. Si tratta di un’alternativa a basso costo per tutti quegli utenti che non amano avere delle cover eccessivamente invasive. Si tratta di un accessorio che garantisce un alto livello di protezione rispetto solo ed esclusivamente ai lati del proprio device mobile. Infatti, le cover che fanno parte della categoria bumper si caratterizzano per non avere la parte posteriore, ma solo ed esclusivamente la cornice. Nella maggior parte dei casi vengono realizzate in TPU, un materiale piuttosto rigido. Si tratta di una soluzione adatta per chi vuole sempre mettere in mostra il design del proprio smartphone, ma comunque introdurre una protezione ai lati.

Molto diffuse anche le cover wallet, molto più comunemente conosciute come le custodie a portafoglio. Si tratta di una soluzione che certamente presenta un prezzo più alto, ma poi in realtà sono anche le cover in grado di garantire una migliore protezione dello smartphone. Infatti, riescono a garantire adeguata copertura non solo sul lato frontale, ma anche su quello posteriore, dotate inoltre di uno spazio per far passare il cavo del caricabatteria.