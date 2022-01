Come scegliere gli accessori giusti per andare in bicicletta

Andare in bici fa bene. È risaputo infatti che una moderata attività fisica può contribuire al nostro equilibrio psicofisico. Sarà anche perché ci fornisce un immaginario piuttosto romantico oppure perché veramente contribuisce allo sviluppo delle endorfine, che sono delle sostanze che aiutano a farci stare meglio. Ciò che è certo è che la bicicletta è sempre più rivalutata come mezzo soprattutto per spostarsi in città. Ma come migliorare la nostra esperienza in bici? Ci sono alcuni particolari che possono fare la differenza, per rendere l’andare in bicicletta qualcosa di eccezionale. Vediamo di che cosa si tratta.

Gli accessori fondamentali per andare in bici

Ci sono molti accessori che possiamo portare con noi quando andiamo in bicicletta, come per esempio quelli che troviamo nel negozio di Cicli Viviani. Tutti gli aspiranti ciclisti possono trovare in questo negozio una vasta gamma di proposte, ciascuna pensata e realizzata appositamente per venire incontro alle esigenze di ogni utente.

Infatti non dobbiamo dimenticare che ci sono degli accessori davvero speciali da poter portare con noi quando andiamo in bici. Dai caschi e dalle scarpe, per passare ai cardiofrequenzimetri e ai multisport watch per chi vuole monitorare i progressi dell’attività fisica.

E poi ancora selle, pedali, salopette, guanti, maglie, cappelli. Ci sono davvero tanti prodotti di cui non potremmo fare a meno. Naturalmente la scelta di questi prodotti può variare a seconda di diversi fattori, come il tipo di attività fisica che si vuole svolgere andando in bici, il percorso da compiere o la stagione in cui ci si muove.

Ma perché sono così importanti questi accessori per andare in bicicletta? Esaminiamo le caratteristiche di alcuni di essi.

L’importanza del casco, degli occhiali e dei guanti

Partiamo dalla testa e pensiamo all’importanza che può avere il casco per garantire la sicurezza nel momento in cui ci muoviamo. Ecco perché è necessario scegliere prodotti di qualità, soprattutto tenendo conto della realizzazione dei materiali del casco stesso. Possiamo indossare anche un sottocasco o una bandana per proteggerci dal sudore mentre andiamo in bicicletta.

Anche gli occhiali da ciclista sono importanti e hanno un ruolo davvero insopprimibile. Alcuni pensano che gli occhiali tipici da ciclista rispondano ad un’esigenza prettamente estetica. Tuttavia non è soltanto questo, perché gli occhiali quando si va in bicicletta sono anche molto utili per altre ragioni.

Indossare gli occhiali infatti consente di essere protetti dai raggi del sole, dagli insetti e di mantenere gli occhi al riparo dalla pioggia e dal vento, specialmente durante l’inverno.

Non trascuriamo nemmeno l’importanza dei guanti, quelli tipici per andare in bici. Essi hanno delle caratteristiche di solito predisposte per garantire comodità e sicurezza. Se da un lato riescono a garantire una presa salda sul manubrio, dall’altro riescono anche a proteggere le mani in tutte le situazioni di movimento.

Sul mercato possiamo trovare vari tipi di modelli di guanti. Potrebbe essere importante scegliere quelli dotati di cuscinetti realizzati appositamente per assicurare una migliore presa del manubrio della bici.

Come scegliere prodotti di qualità

Quando ci troviamo di fronte ad un vasto assortimento di prodotti per andare in bicicletta, dovremmo sempre fare attenzione a ciò che acquistiamo. Infatti è bene non scegliere troppo in fretta, ma soffermarsi nel considerare la qualità dei prodotti e fare riferimento a rivenditori affidabili.

Soprattutto teniamo in considerazione il rapporto qualità-prezzo, in modo da poter scegliere nella maniera più giusta, approfittando anche di offerte e sconti che ci garantiscono comunque caschi, occhiali, guanti e altri accessori realizzati nel migliore dei modi. Anche quando vogliamo fare sport con la bici, scegliamo sempre prodotti che ci aiutano a monitorare le prestazioni dei nostri esercizi fisici che compiamo con il movimento in bici.