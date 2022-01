Perché la divisa professionale è importante a contatto con il pubblico

Le divise professionali rappresentano qualcosa di estremamente importante, perché, specialmente quando si tratta di certe professioni, costituiscono un vero e proprio biglietto da visita. Pensiamo per esempio a questo proposito al settore della ristorazione. Quando il cliente entra in un ristorante, anche quando non ne sia consapevole, nota subito dei dettagli che possono fare la differenza. Non ci riferiamo da questo punto di vista soltanto alla location, che pure ha la sua importanza, ma anche alle divise professionali, come quelle che indossano per esempio i camerieri, con i quali avviene subito un primo approccio non appena arrivati all’interno del locale. Vediamo di approfondire questo argomento.

La divisa e il grembiule per i camerieri

In molti locali, al posto di adottare il gilet, spesso per i camerieri si utilizzano i grembiuli, come quelli per esempio che si possono trovare su Al23 Divise Professionali. Nella loro versione tradizionale i grembiuli per cameriere hanno di solito alcune tasche. Sono dotati di uno scollo rotondo e di solito hanno un taglio dritto.

Possono essere di colori differenti, anche se quelli più sfoggiati sono il nero e il bordeaux. Una certa attenzione deve essere mostrata nei confronti del tessuto scelto per la realizzazione di questa componente della divisa professionale. Infatti deve essere un tessuto comodo, in grado di permettere di compiere diversi tipi di movimento, ma allo stesso tempo deve essere un tessuto resistente, in modo da adattarsi ad ogni tipo di lavaggio.

Alcuni pensano che il grembiule abbia un’eleganza minore rispetto al gilet, ma in molti casi, specialmente quando lo si abbina con una camicia bianca, costituisce una scelta molto ricercata, soprattutto adatta per i locali più classici.

Perché è importante la divisa professionale

Ma perché è importante indossare una divisa professionale? Ci sono varie ragioni alla base di questa scelta, che non riguardano soltanto strettamente il settore della ristorazione che abbiamo appena analizzato, ma tutti i campi.

Innanzitutto la divisa rappresenta un elemento distintivo che è il simbolo dell’azienda. E poi a volte la divisa non è soltanto un modo per “pubblicizzare” l’azienda presso la quale si lavora, ma in certi contesti obbedisce anche ad un altro obiettivo, che è quello della protezione del lavoratore.

Ma quali sono le caratteristiche specifiche che una divisa di tipo professionale deve avere? A volte si tratta di una questione prettamente estetica e in questo senso per esempio possiamo pensare a chi lavora nel settore alberghiero, che con una buona divisa dà al cliente l’immagine di eleganza e professionalità.

Un’altra caratteristica fondamentale, specialmente per alcuni settori, come per esempio quello sanitario, è costituita dall’igiene. Il camice bianco o altri tipi di divisa in ambito sanitario aiutano il paziente a capire chi è il professionista con il quale si rapporta. Ma una buona divisa professionale in questo ambito deve essere traspirante e facile da pulire.

Ci sono dei campi poi in cui, come abbiamo detto, l’abbigliamento da lavoro rappresenta un fattore di protezione. In questo senso possiamo pensare per esempio ai cantieri, dove si devono utilizzare dei capi antinfortunistici. Anche le scarpe devono essere dotate di caratteristiche per prevenire gli infortuni. Oppure per esempio le industrie, in cui spesso è obbligatorio portare dei guanti, delle cuffie o degli occhialini.

Non è trascurata sicuramente l’immagine aziendale, perché si tratta di un modo per fare pubblicità all’azienda anche attraverso l’esposizione di loghi o scritte. Pensiamo per esempio ai camerieri, come abbiamo descritto prima, o a chi lavora in un centro estetico: in questi casi la divisa offre al cliente anche un senso di fiducia, un’immagine raffinata.

Inoltre non dobbiamo dimenticare il fatto che una divisa professionale aumenta anche per i lavoratori la sensazione di fare squadra, che favorisce la cooperazione.