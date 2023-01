Cometa di Neanderthal torna dopo 50 mila anni: quando e come vederla

Tra gennaio e febbraio 2023 la Cometa di Neanderthal torna ad avvicinarsi alla Terra, accade una volta ogni 50 mila anni. Ecco quando e come vederla.

Cometa di Neanderthal torna dopo 50 mila anni

Il 2023 propone fenomeni astronomici straordinari, solo a gennaio sarà possibile ammirare sciami meteorici e l’apparente vicinanza tra la Luna e Marte. Ma l’evento più raro di tutti si verificherà a cavallo tra gennaio e febbraio: si tratta della possibilità di vedere la Cometa C/2022 E3 ZTF, anche detta Cometa di Neanderthal.

La Cometa di Neanderthal è stata scoperta recentemente (marzo 2022) dagli astronomi Bryce Bolin e Frank Masci, attraverso la telecamera per sondaggi ad ampio campo della Zwicky Transient Facility.

Inizialmente, i due studiosi pensavano che si trattasse di un asteroide, ma poi hanno notato che il corpo celeste presentava anche una chioma e non solo il nucleo. La chioma della cometa è il nome tecnico usato per riferirsi alla nube formata da gas, polvere e detriti che circonda il nucleo, a sua volta costituito da ghiaccio, gas, rocce e polvere.

La chioma, risultato della sublimazione del nucleo ghiacciato della cometa quando questa si avvicina al Sole, genera la coda tipica delle comete, ovvero il prolungamento della chioma generato dal vento solare.

La Cometa di Neanderthal è ufficialmente chiamata Cometa C/2022 E3 ZTF:

C : la cometa non è periodica, ovvero impiega più di 200 anni a completare l’orbita

: la cometa non è periodica, ovvero impiega più di 200 anni a completare l’orbita 2022 : anno di scoperta della cometa

: anno di scoperta della cometa E : la cometa è stata scoperta nella prima metà del mese di marzo

: la cometa è stata scoperta nella prima metà del mese di marzo 3 : la cometa è stata il terzo corpo celeste scoperto in quel periodo

: la cometa è stata il terzo corpo celeste scoperto in quel periodo ZTF: la cometa è stata scoperta dai telescopi della Zwicky Transient Facility

Quando e come vedere la Cometa di Neanderthal

La Cometa C/2022 E3 ZTF, anche detta Cometa di Neanderthal, attraversa il nostro Sistema Solare una volta ogni 50 mila anni. Il corpo celeste raggiungerà il punto della sua orbita più vicino al sole il 12 gennaio 2023, mentre il punto dell’orbita della cometa più vicino alla Terra, e quindi il momento in cui questa sarà più visibile, sarà il 1° febbraio 2023 (42 milioni di chilometri dalla Terra).

Secondo la NASA, la Cometa sarà visibile anche a occhio nudo, a patto che ci si trovi in luoghi siti abbastanza in alto e che le nubi o fonti luminose non ostruiscano il cielo notturno.

L’ideale, per una migliore resa, sarebbe osservare la cometa con telescopi o anche solo con binocoli.