Inter, infortunio per Lukaku: l’attaccante salta la sfida contro il Parma

Brutte notizie in casa Inter, dal momento che il centravanti Romelu Lukaku ha rimediato un infortunio che non gli permetterà di scendere in campo in occasione del match di ottavi di finale di Coppa Italia, che vedrà opposte Inter e Parma. L’attaccante del Belgio che ha già avuto un infortunio in stagione, ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro.

Le condizioni di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku si era già fermato per infortunio in occasione della stagione 2023 dell’Inter, per poi recuperare la condizione in vista dei Mondiali in Qatar del 2022. L’attaccante aveva recuperato il campo in occasione della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen, riuscendo addirittura ad andare in gol; tuttavia, ai Mondiali Lukaku era apparso fuori condizione, così come i tifosi dell’Inter hanno potuto notare anche in occasione dei due match alla ripresa del campionato di Serie A.

L’infortunio di Romelu Lukaku e la sfida di Coppa Italia saltata

L’infortunio di Romelu Lukaku terrà l’attaccante belga lontano dal campo in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Parma. L’obiettivo dell’Inter è quello di recuperare l’attaccante senza forzare i tempi, per cui nove analisi saranno effettuate tra mercoledì e giovedì in modo da avere idee più chiare a proposito del ritorno possibile in campo di Romelu Lukaku nella sfida della diciottesima giornata di Serie A, contro il Verona. I tifosi interisti dovranno attendere aggiornamenti in merito.