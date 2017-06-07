Home Intrattenimento Trono Over news: Barbara De Santi a Uomini e Donne a settembre al posto di Gemma?

Trono Over news: Barbara De Santi a Uomini e Donne a settembre al posto di Gemma?

di Redazione 07/06/2017

Si è conclusa la stagione di Uomini e Donne, ma già si pensa a quella nuova che partirà dopo la pausa estiva, a settembre. Le ultime news riguardano uno dei protagonisti femminili del Trono Over, ma stavolta non si tratta di Gemma Galgani. Gems pare che si stia godendo la pausa da UeD (e da Tina Cipollari) con il cavaliere Marco Firpo, tanto che ha modificato lo status di Facebook da single a in una relazione. La dama torinese ha finalmente trovato l’amore e si ritirerà dalla trasmissione? Maria De Filippi quindi dovrà correr ai ripari per dare al pubblico qualcosa per mantenere alta l’attenzione, e chi meglio del ritorno di Barbara De Santi? Gemma Galgani è il Trono Over di Uomini e Donne: la sua discussa love story con il gabbiano George, alias Giorgio Manetti, è stata seguita da milioni di persone, così come la rottura definitiva avvenuta sempre a mezzo televisivo, con le lacrime della dama in prima serata. Ma adesso, la dama torinese sembra aver finalmente trovato la felicità tra le braccia di Marco Firpo, il gentile e capellone cavaliere che ha preso il posto di Giorgio nel cuore della Galgani. La storia d’amore sembra destinata a durare, e se la coppia si ritira, chi prenderà il loro posto? Le news di gossip indicano un nome per settembre, ovvero Barbara De Santi. Le news di gossip che si rincorrono sul web fanno trapelare l’intenzione di Maria De Filippi di far ritornare per la nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne la dama Barbara De Santi. Le sue liti con la Galgani sono state dei momenti trash molto seguiti e che rimarranno negli annali della storia della tv commerciale. Gemma e Barbara insieme sono incompatibili, ma anche se Gemma dovesse lasciarsi con Marco e la De Santi fosse confermata a settembre, le scintille sono assicurate. Addirittura ancora oggi si lanciano delle vere e proprie frecciatine a mezzo social!

