Comprare casa a Roma senza agenzia, tutte le news su annunci affitto e vendita privati online

di Redazione 09/02/2017

Molti desiderano investire sul mattone in grandi città anche se aleggia una certa crisi: sperano di fare l’affare e acquistare un immobile a prezzo stracciato, ma spesso non si tiene conto degli oneri degli intermediari. Comprare casa a Roma senza agenzia si può con piccoli accorgimenti. Di seguito, ecco tutte le news per trovare online annunci di affitto e vendita di appartamenti, case e ville da parte di privati, con relativi prezzi. Il mercato immobiliare nella Capitale d’Italia pare sia in ripresa: i dati delle vendite di case a Roma, specie nel centro storico, risalenti al 2016 sono scritti nero su bianco: acquistare un locale nel capoluogo del Lazio non è certo una spesa da affrontare a cuor leggero, specie se si vuol un immobile a Piazza del Popolo, Piazza Navona, Fontana di Trevi e Colosseo. Si paga il panorama in una delle capitali più belle del mondo. Presso i quartieri del centro, la quotazione a metro quadro si aggira tra gli 8000 e i 9000 Euro, mentre per il mercato degli affitti si stimano tra i 700 e i 900 Euro per un trilocale. Il 2017, secondo gli esperti, potrebbe essere un anno positivo per il mercato immobiliare. Si può comprare casa senza agenzia? Ecco tutte le news sugli annunci di affitto e vendita di privati online. Per comprare o vendere un immobile a Roma senza agenzia, spesso ci si rivolge agli intermediari immobiliari: gli acquirenti di case sono costretti a pagare notevoli commissioni. Ma con l’avvento di molte piattaforme online, si offre la possibilità ai privati di inserire il proprio annuncio di vendita e di affitto di villa o appartamento che soddisfano le proprie esigenze. La transizione di acquisto sarà diretta e non ci sarà alcun onere da pagare a parte: l’acquirente spenderà meno per il proprio locale e il venditore guadagnerà di più. Semplice fare affari, vero?

